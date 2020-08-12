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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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В Мордовии зафиксировали рост прибыли бизнеса
Рост прибыли бизнеса в 108% фиксируется в Мордовии по итогам весенних месяцев этого года, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на данные... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:36
республика мордовия
республика мордовия
белгородская область
экономика
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РИА Новости
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353
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республика мордовия, белгородская область, экономика

В Мордовии зафиксировали рост прибыли бизнеса

16:36 12.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСаранске
Саранске
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Саранске. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Рост прибыли бизнеса в 108% фиксируется в Мордовии по итогам весенних месяцев этого года, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на данные исследования международной консалтинговой сети FinExpertiza.
По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, совокупная прибыль крупных и средних предприятий российского бизнеса в марте-мае 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 67%. Это самое глубокое падение за весенние месяцы как минимум в течение последних 16 лет - за весь доступный период статистических наблюдений, говорится в обзоре, с которым ознакомилось РИА Новости.
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"Несмотря на пандемию, бизнес в Мордовии показал рост прибыли бизнеса — 108%. Этот результат позволил республике войти в число трех лучших регионов страны. Впереди расположились Алтай и Белгородская область. В целом всего в 27 из 85 регионов России бизнес смог увеличить свою прибыль", - говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве экономики, торговли и предпринимательства Мордовии, социально-экономическая ситуация в I полугодии характеризовалась сохранением положительной динамики промышленного и сельскохозяйственного производства.
"Индекс промпроизводства за этот период составил 106,4%, объем отгруженной промышленной продукции - около 114 миллиардов рублей или 106,6% к соответствующему периоду прошлого года. Что касается аграрного сектора, то здесь объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств увеличился к I полугодию прошлого года на 5,2%", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, то основной объем совокупной прибыли получен предприятиями, которые занимаются обрабатывающим производством, сельским хозяйством, ресурсно-снабжающей деятельностью, строительством.
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