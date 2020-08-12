В Мордовии зафиксировали рост прибыли бизнеса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Рост прибыли бизнеса в 108% фиксируется в Рост прибыли бизнеса в 108% фиксируется в Мордовии по итогам весенних месяцев этого года, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на данные исследования международной консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, совокупная прибыль крупных и средних предприятий российского бизнеса в марте-мае 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 67%. Это самое глубокое падение за весенние месяцы как минимум в течение последних 16 лет - за весь доступный период статистических наблюдений, говорится в обзоре, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Несмотря на пандемию, бизнес в Мордовии показал рост прибыли бизнеса — 108%. Этот результат позволил республике войти в число трех лучших регионов страны. Впереди расположились Алтай и Белгородская область . В целом всего в 27 из 85 регионов России бизнес смог увеличить свою прибыль", - говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве экономики, торговли и предпринимательства Мордовии, социально-экономическая ситуация в I полугодии характеризовалась сохранением положительной динамики промышленного и сельскохозяйственного производства.

"Индекс промпроизводства за этот период составил 106,4%, объем отгруженной промышленной продукции - около 114 миллиардов рублей или 106,6% к соответствующему периоду прошлого года. Что касается аграрного сектора, то здесь объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств увеличился к I полугодию прошлого года на 5,2%", - подчеркивается в сообщении.