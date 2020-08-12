https://ria.ru/20200812/1575696556.html
Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах
Сын актера Михаила Ефремова Никита в интервью платформе Start рассказал, что в детстве стал жертвой сексуальных домогательств со стороны мужчины. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:38
2020-08-12T15:40
никита ефремов
михаил ефремов
общество
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570954268_0:68:3136:1832_1400x0_80_0_0_1ffb4b8d2d50fd81a14feddcf473ef6e.jpg
https://ria.ru/20200803/1575285540.html
Егор Панкратов
За небольшой гонорар, готовы всю грязь про себя вывалить на обсуждение. Такая семейка и такие представители творческой интеллигенции.
43
Чипалина Лукин
А это вообще КТО такой
25
11
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570954268_0:68:3136:1832_1400x0_80_0_0_1ffb4b8d2d50fd81a14feddcf473ef6e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита ефремов, михаил ефремов, общество