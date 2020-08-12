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Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах
Сын актера Михаила Ефремова Никита в интервью платформе Start рассказал, что в детстве стал жертвой сексуальных домогательств со стороны мужчины. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:40
никита ефремов
михаил ефремов
общество
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https://ria.ru/20200803/1575285540.html
За небольшой гонорар, готовы всю грязь про себя вывалить на обсуждение. Такая семейка и такие представители творческой интеллигенции.
43
А это вообще КТО такой
25
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570954268_0:68:3136:1832_1400x0_80_0_0_1ffb4b8d2d50fd81a14feddcf473ef6e.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
никита ефремов, михаил ефремов, общество

Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах

15:38 12.08.2020 (обновлено: 15:40 12.08.2020)
15511
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра "Современник" перед началом нового сезона
Актер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра Современник перед началом нового сезона
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сын актера Михаила Ефремова Никита в интервью платформе Start рассказал, что в детстве стал жертвой сексуальных домогательств со стороны мужчины.
"У меня в жизни был эпизод, когда ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Это было на съемках детского фильма", - сказал он.
По словам Ефремова, тогда он переселился в другой номер и сразу позвонил маме.
Актер признался, что после случившегося у него появилось много страхов, в том числе связанных с общественным осуждением.
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68115281029
Обсудить 11
Никита ЕфремовМихаил ЕфремовОбщество
Популярные комментарии
За небольшой гонорар, готовы всю грязь про себя вывалить на обсуждение. Такая семейка и такие представители творческой интеллигенции.
12 августа, 15:44
Егор Панкратов
4001110
А это вообще КТО такой
12 августа, 15:43
Чипалина Лукин
1911301
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