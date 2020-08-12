Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией

АЛМА-АТА, 12 авг — РИА Новости. Россия вошла в список стран, с которыми Россия вошла в список стран, с которыми Казахстан в ближайшее время возобновит выполнение международных авиарейсов. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации республики.

"С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", — говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.

Отмечается, что перед полетом у пассажиров измерят температуру. На рейсах также будет действовать масочный режим. Возможно проведение ПЦР-тестирования на COVID-19.

В комитете также отметили, что для выполнения полетов в Россию авиакомпаниям потребуется разрешение российской стороны.

В Казахстане коронавирусом инфицированы 100 855 человек. Выздоровели примерно 74,6 тысячи пациентов, умерли 1313 человек.

Кроме того, с начала августа в стране зафиксировали 14 760 случаев пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией, а также 181 летальный случай от нее.