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Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией
Россия вошла в список стран, с которыми Казахстан в ближайшее время возобновит выполнение международных авиарейсов. Об этом сообщили в Комитете гражданской... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией

14:45 12.08.2020 (обновлено: 17:29 12.08.2020)
14970
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
АЛМА-АТА, 12 авг — РИА Новости. Россия вошла в список стран, с которыми Казахстан в ближайшее время возобновит выполнение международных авиарейсов. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации республики.

"С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", — говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.

Отмечается, что перед полетом у пассажиров измерят температуру. На рейсах также будет действовать масочный режим. Возможно проведение ПЦР-тестирования на COVID-19.
В комитете также отметили, что для выполнения полетов в Россию авиакомпаниям потребуется разрешение российской стороны.
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В Казахстане коронавирусом инфицированы 100 855 человек. Выздоровели примерно 74,6 тысячи пациентов, умерли 1313 человек.
Кроме того, с начала августа в стране зафиксировали 14 760 случаев пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией, а также 181 летальный случай от нее.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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