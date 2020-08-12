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Мишустин поручил найти решение для отстающих по горячему питанию школ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения до 20 августа внести в правительство утвержденные планы-графики приведения в надлежащее состояние... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:28
михаил мишустин
владимир путин
образование - общество
общество
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михаил мишустин, владимир путин, образование - общество, общество

Мишустин поручил найти решение для отстающих по горячему питанию школ

14:28 12.08.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения до 20 августа внести в правительство утвержденные планы-графики приведения в надлежащее состояние российских школ, которые пока не могут организовать горячее питание для учащихся.
На совещании с членами правительства во вторник президент РФ Владимир Путин отметил, что лишь 75% школ имеют возможность организовать работу по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов.
"Прошу министерство просвещения до 20 августа совместно с регионами внести в правительство утвержденные планы-графики (по приведению школ в надлежащее состояние - ред.)", - заявил Мишустин на заседании правительства РФ.
Предложение о запуске в России программы по обеспечены бесплатным горячим питанием всех школьников начальных классов озвучил в январе в послании Федеральному собранию президент РФ.
Дом правительства РФ
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В правительстве создали штаб по организации горячего питания в школах
"Планировалось, что субсидия (из федерального бюджета - ред.) станет предоставляться только тем субъектам РФ, в которых все школы без исключения могут организовать горячее питание для детей. Таким образом, регионы, где лишь несколько школ не успели подготовить, могли остаться без федеральной поддержки, мы считаем это несправедливым. Правительство предложило, чтобы уже сейчас федеральные средства могли получить все школы, где есть возможность организовать питание детей, и президент нашу инициативу поддержал", - отметил премьер.
Он уточнил, что кабмин внесет соответствующие изменения в правила предоставления субсидии. "Распределим 22 миллиарда рублей на эти цели в текущем году и сможем обеспечить возможность предоставления горячего питания с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировалось ранее", - добавил глава кабмина.
Он также поручил проработать вопрос организации питания в малокомплектных школах.
Школьное питание
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Михаил МишустинВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
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