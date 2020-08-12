https://ria.ru/20200812/1575691802.html
Фильм "Довод" Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше
Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:10
2020-08-12T14:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, кристофер нолан
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
"Выход фильма запланирован на 3 сентября", - говорится в сообщении.
Ранее картина в РФ была заявлена на 10 сентября. При этом из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире и закрытия кинотеатров релиз фильма переносился уже неоднократно. На данный момент в большинстве европейских стран "Довод" выйдет 26-27 августа.
По сюжету фантастического триллера, главный герой сражается за спасение мира, путешествуя через реалии международного шпионажа, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и многие другие.