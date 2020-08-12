Фильм "Довод" Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.

"Выход фильма запланирован на 3 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее картина в РФ была заявлена на 10 сентября. При этом из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире и закрытия кинотеатров релиз фильма переносился уже неоднократно. На данный момент в большинстве европейских стран "Довод" выйдет 26-27 августа.