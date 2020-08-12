Минсвязи Белоруссии сообщило о восстановлении доступа к интернету

МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Минсвязи Белоруссии сообщило, что в стране восстановлен доступ к интернет-сервисам и ресурсам, рекомендовало операторам связи пересчитать из-за временных сбоев абонентскую плату.
"Уполномоченными операторами электросвязи проведены необходимые аварийно-восстановительные работы. Принятые меры позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети интернет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Министерство рекомендовало операторам электросвязи "рассмотреть возможность перерасчета абонентской платы в установленном порядке".
В минсвязи напомнили, что в период с 9 по 11 августа зафиксировано значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций.
В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. С вечера воскресенья пользователи в Белоруссии столкнулись с проблемами с доступом в интернет. В понедельник-вторник в республике также наблюдались серьезные перебои с интернетом, а в среду он стал работать значительно лучше, есть возможность пользоваться мессенджерами и поиcковыми системами, восстановлена работа YouTube.
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