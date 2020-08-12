Почти 60 процентов зрителей готовы пойти в кинотеатр в ближайшее время

"Киноманы — это те, кто ходил в кино минимум раз в месяц, — респонденты, соскучившиеся по кинотеатрам и собирающиеся посещать их чаще, чем до пандемии (82%), а также те, кто считает поход в кинотеатр в начале августа безопасным (76%). Среди аудитории 18–24 лет более высока доля тех, кто будет ходить в кино чаще, чем прежде", — говорится в исследовании.