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Почти 60 процентов зрителей готовы пойти в кинотеатр в ближайшее время
Почти 60% зрителей готовы пойти в кинотеатр в ближайшие две недели. В основном, киноманы, которые собираются посещать их чаще, чем до пандемии, свидетельствуют... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:09
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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самоизоляция, коронавирус в россии, фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан

Почти 60 процентов зрителей готовы пойти в кинотеатр в ближайшее время

16:09 12.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗрительница в зале перед показом фильма в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Зрительница в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Почти 60% зрителей готовы пойти в кинотеатр в ближайшие две недели. В основном, киноманы, которые собираются посещать их чаще, чем до пандемии, свидетельствуют данные исследования проекта "Кинозритель", опубликованного на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

"Киноманы — это те, кто ходил в кино минимум раз в месяц, — респонденты, соскучившиеся по кинотеатрам и собирающиеся посещать их чаще, чем до пандемии (82%), а также те, кто считает поход в кинотеатр в начале августа безопасным (76%). Среди аудитории 18–24 лет более высока доля тех, кто будет ходить в кино чаще, чем прежде", — говорится в исследовании.

Что касается москвичей, то в ближайшие две недели на 15% возросла доля тех, кто не пойдет в кино, несмотря на то, что они считают поход в кинотеатр безопасным.

"На их решение в первые дни августа, скорее всего, повлияло отсутствие громких релизов: если еще неделю назад они надеялись найти в афише интересные для себя релизы, то уже в августе, изучив репертуар кинотеатров, зрители отложили поход в кино до "лучших времён", — отмечается в сообщении.

Согласно опросу, 29% утверждают, что никакие меры защиты не смогут уберечь от заражения, 20% уверены, что в нынешних условиях находиться в закрытом помещении в принципе небезопасно, а 18% думают, что другие зрители не будут следовать основным требованиям.
Практически каждый респондент, знающий о выходе фильма Кристофера Нолана "Довод", хотел бы его посмотреть в кинотеатре. Также зрители ждут ленту студии Disney "Мулан", блокбастер Marvel "Черную вдову" со Скарлетт Йохнассон и боевик "King"s Man: Начало".
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
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КультураСамоизоляцияКоронавирус в Россиифильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыКристофер Нолан
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