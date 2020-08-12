Онлайн-конференция о приемной кампании в театральных вузах России

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Участники:
- ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис ЛЮБИМОВ;
- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ.
К участию также приглашен:
- ректор Школы-студии МХАТ Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ.
Пандемия значительно повлияла на все сферы нашей жизни, и прием в театральные вузы России не стал исключением. Что именно изменил коронавирус в кампании–2020? Разрабатывается ли вариант обучения актеров, режиссеров, художников, операторов и представителей других театральных и кинопрофессий в удаленном режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис ЛЮБИМОВ;
- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ.
К участию также приглашен:
- ректор Школы-студии МХАТ Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ.
Пандемия значительно повлияла на все сферы нашей жизни, и прием в театральные вузы России не стал исключением. Что именно изменил коронавирус в кампании–2020? Разрабатывается ли вариант обучения актеров, режиссеров, художников, операторов и представителей других театральных и кинопрофессий в удаленном режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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