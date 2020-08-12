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Онлайн-конференция о приемной кампании в театральных вузах России
31 августа в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги приемной кампании в театральные вузы России во время пандемии".
2020-08-12T13:20
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1575689277.jpg?1597227658
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о приемной кампании в театральных вузах России

13:21 12.08.2020
10
31 августа в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги приемной кампании в театральные вузы России во время пандемии".
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Участники:
- ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис ЛЮБИМОВ;
- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ.

К участию также приглашен:
- ректор Школы-студии МХАТ Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ.

Пандемия значительно повлияла на все сферы нашей жизни, и прием в театральные вузы России не стал исключением. Что именно изменил коронавирус в кампании–2020? Разрабатывается ли вариант обучения актеров, режиссеров, художников, операторов и представителей других театральных и кинопрофессий в удаленном режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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