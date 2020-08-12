Онлайн-конференция о приемной кампании в театральных вузах России

- ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;- ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений КНЯЗЕВ;- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис ЛЮБИМОВ;- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ.- ректор Школы-студии МХАТ Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ.Пандемия значительно повлияла на все сферы нашей жизни, и прием в театральные вузы России не стал исключением. Что именно изменил коронавирус в кампании–2020? Разрабатывается ли вариант обучения актеров, режиссеров, художников, операторов и представителей других театральных и кинопрофессий в удаленном режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией?