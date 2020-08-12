Более 80% будущих учителей считают профессиональные конкурсы полезными

"Мы узнали, что в профессию молодежь приходит по любви. По любви к детям и желанию их чему-то научить – более 26% выбрали этот вариант ответа. Рядом идет желание и самому непрерывно развиваться: порядка 18% опрошенных считают важным непрерывное саморазвитие учителя. Это как раз про наш конкурс "Учитель будущего". Более 28% считают важным признание коллег и детей. Считает ли молодежь конкурсы хорошим инструментом для профессионального развития педагогов – как опытных, так и начинающих? 83% готовы поучаствовать в таких проектах", - сказал Комиссаров.