Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200812/1575689061.html
Более 80% будущих учителей считают профессиональные конкурсы полезными
Более 80% будущих учителей готовы участвовать в профессиональных конкурсах, считая их хорошей возможностью для саморазвития, сообщает пресс-служба АНО "РСВ" по... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:54
социальный навигатор
сн_образование
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151010/04/1510100437_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_874ade1bfaa4c4b81cf6d4b7c7aea536.jpg
https://ria.ru/20200810/1575604749.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151010/04/1510100437_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_874ade1bfaa4c4b81cf6d4b7c7aea536.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151010/04/1510100437_111:0:1891:1335_1400x0_80_0_0_ef1739dad050587ffe9a1b5312879b43.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151010/04/1510100437_333:0:1668:1335_1400x0_80_0_0_7f01734edcdf495b24c20da59bb6f9b1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, образование - общество

Более 80% будущих учителей считают профессиональные конкурсы полезными

13:17 12.08.2020 (обновлено: 13:54 12.08.2020)
14
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школе
На уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 80% будущих учителей готовы участвовать в профессиональных конкурсах, считая их хорошей возможностью для саморазвития, сообщает пресс-служба АНО "РСВ" по итогам опроса студентов педагогических специальностей.
Результаты исследования представил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров на четвертой смене форума "Территория смыслов" "Вызовы образования", которая стартовала стартовала в Мастерской управления "Сенеж". Опрос проводился в июле 2020 года среди 10 тысяч обучающихся по вузовским программам, относящимся к укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки "Образование и педагогические науки". Всего в опросе, проведенном АНО "РСВ" совместно с министерством науки и высшего образования РФ и министерством просвещения РФ в рамках подготовки студенческого трека конкурса "Учитель будущего", приняли участие студенты 60 вузов в 49 субъектах РФ.
"Мы узнали, что в профессию молодежь приходит по любви. По любви к детям и желанию их чему-то научить – более 26% выбрали этот вариант ответа. Рядом идет желание и самому непрерывно развиваться: порядка 18% опрошенных считают важным непрерывное саморазвитие учителя. Это как раз про наш конкурс "Учитель будущего". Более 28% считают важным признание коллег и детей. Считает ли молодежь конкурсы хорошим инструментом для профессионального развития педагогов – как опытных, так и начинающих? 83% готовы поучаствовать в таких проектах", - сказал Комиссаров.
Он добавил, что 55% респондентов на вопрос "Существуют ли возможности карьерного роста учителя в современной российской школе" ответили положительно. При этом 24% опрошенных считают основным показателем успешности учителя высокие результаты его учеников.
Работа за компьютером
10 августа, 18:55
Определены призеры конкурса АНО "РСВ" в номинации "Цифровая среда"
Запуск студенческого трека планируется параллельно со стартом второго сезона профессионального конкурса "Учитель будущего" в ноябре 2020 года. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
000000
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеОбразование - Общество
Рекомендуем
Заговор классиков. Евдокия Ростопчина. Счастлива я наедине с тобою
"Заговор классиков". Евдокия Ростопчина. "Счастлива я наедине с тобою"
Сотрудник пожарной охраны
Липецкие спасатели получили новую технику
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
Дамаск
В Сирии призвали заменить силы Ирана и "Хезболлах" на российские войска
Сдача нормативов ГТО. Архивное фото
Семейный фестиваль ГТО пройдет в Липецкой области
Социальная сеть Twitter
В Twitter появилась новая функция
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Врачи подтвердили инсульт у Ефремова
Алтайский край
Алтайский край обеспечит горячими обедами младших школьников
Зенитное орудие времен Великой Отечественной войны на острове Большой Тютерс в Финском заливе
На острове Большой Тютерс установят памятник погибшим в ВОВ бойцам
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Центр образования в Хабаровске попросил Дегтярева передать ему яхту
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве назвали число работающих во вредных и опасных условиях труда
Зрители рядом со сценой на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Стартовала продажа билетов на Rap Koktebel
Врач 40-й больницы Петербурга Абу Айда Айман Шихда Мухаммад
Петербургский врач рассказал о работе в "красной зоне"
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
"Придется учить китайский": Трамп дал прогноз на случай победы Байдена
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Врачи подтвердили инсульт у Ефремова
13:55В РПЦ выступили за создание единого федерального органа помощи бездомным
13:53Эксперты объяснили, когда нужно сдать тест на COVID-19 после Турции
13:52Минсвязи Белоруссии сообщило о восстановлении доступа к интернету
13:41ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
13:33ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
13:32Единый номер службы спасения будет доступен по всей России с 2021 года
13:25Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
13:23Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая подала жалобу в ЦИК
13:22Черечень потребовал признать итоги выборов в Белоруссии недействительными
13:19"Камень искривился": фанаты раскритиковали Нюшу из-за фотошопа
13:05Вирусолог оценил безопасность российской вакцины от коронавируса
13:02Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму
12:59Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
12:59Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
12:56В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
12:54Эксперт оценил действия силовиков в Белоруссии
12:49Петербургский врач рассказал о работе в "красной зоне"
12:48Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев потребовал пересчета голосов
12:39Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе
Лента новостейМолния