Более 80% будущих учителей считают профессиональные конкурсы полезными

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 80% будущих учителей готовы участвовать в профессиональных конкурсах, считая их хорошей возможностью для саморазвития, сообщает пресс-служба АНО "РСВ" по итогам опроса студентов педагогических специальностей.
Результаты исследования представил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров на четвертой смене форума "Территория смыслов" "Вызовы образования", которая стартовала стартовала в Мастерской управления "Сенеж". Опрос проводился в июле 2020 года среди 10 тысяч обучающихся по вузовским программам, относящимся к укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки "Образование и педагогические науки". Всего в опросе, проведенном АНО "РСВ" совместно с министерством науки и высшего образования РФ и министерством просвещения РФ в рамках подготовки студенческого трека конкурса "Учитель будущего", приняли участие студенты 60 вузов в 49 субъектах РФ.
"Мы узнали, что в профессию молодежь приходит по любви. По любви к детям и желанию их чему-то научить – более 26% выбрали этот вариант ответа. Рядом идет желание и самому непрерывно развиваться: порядка 18% опрошенных считают важным непрерывное саморазвитие учителя. Это как раз про наш конкурс "Учитель будущего". Более 28% считают важным признание коллег и детей. Считает ли молодежь конкурсы хорошим инструментом для профессионального развития педагогов – как опытных, так и начинающих? 83% готовы поучаствовать в таких проектах", - сказал Комиссаров.
Он добавил, что 55% респондентов на вопрос "Существуют ли возможности карьерного роста учителя в современной российской школе" ответили положительно. При этом 24% опрошенных считают основным показателем успешности учителя высокие результаты его учеников.
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Запуск студенческого трека планируется параллельно со стартом второго сезона профессионального конкурса "Учитель будущего" в ноябре 2020 года. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".