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Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил критику российской вакцины от новой коронавирусной инфекции завистью РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:59
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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йенс шпан
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российская академия наук
госдума рф
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом

12:59 12.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил критику российской вакцины от новой коронавирусной инфекции завистью и проплаченностью.
Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет. Ряд стран прохладно восприняли эту новость. Главный инфекционист США заявил, что они могли бы представить свою вакцину хоть на следующей неделе, у них их полдюжины, но пока не уверены в их действенности и безопасности, и он сомневается, что Россия должным образом проверила свою. Шведским ученым нужна дополнительная информация, чтобы оценить успешность российской вакцины, сказал РИА Новости глава отделения лабораторной медицины Каролинского медицинского института в Стокгольме Матти Сэльберг. В свою очередь глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан отметил, что скептически относится к новостям из России, поскольку "российские коллеги не допускают к знаниям", но "здесь испытано недостаточно".
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"Когда все это еще только начиналось, я говорил, что проблемы создать вакцину от коронавируса в принципе нет… Я не сомневался, что вакцина может быть сделана достаточно быстро… Сейчас будем меньше обращать внимание на эти сомнения, поблагодарим наших коллег за то, что они так трепетно относятся к нам, и пожелаем им успехов в своей работе", - сказал РИА Новости Онищенко.
"Поэтому сейчас давайте прекратим ту истерику, которая, небескорыстно конечно, возникает у моих коллег. Инциируется она двумя факторами - первый фактор, почему не я, а второй фактор - это то, что проплачивается все это. Но не будем копаться в мотивации, а спокойно будем продолжать работу", - отметил он.
По словам академика, есть классические, длительные протоколы испытания вакцин, которые проходят десятилетиями – так, вакцину против ВИЧ не могут создать уже около 40 лет, но есть и упрощенные протоколы. В качестве примера он привел вакцину от гриппа, которую создают каждый год - не исключением станет и этот.
"Это новая вакцина, в принципе, и тем не менее мы будем прививать миллионы людей", - отметил собеседник агентства.
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"В заключении я могу сказать одно: я еще не уверен, что возникнет необходимость массовой вакцинации даже групп риска. И в этом я сомневаюсь почти с первого дня", - заключил Онищенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЙенс ШпанКоронавирусыРоссийская академия наукГосдума РФГеннадий ОнищенкоГерманияСтокгольм (город)СШАВ мире
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