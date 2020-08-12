Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом

Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет. Ряд стран прохладно восприняли эту новость. Главный инфекционист США заявил, что они могли бы представить свою вакцину хоть на следующей неделе, у них их полдюжины, но пока не уверены в их действенности и безопасности, и он сомневается, что Россия должным образом проверила свою. Шведским ученым нужна дополнительная информация, чтобы оценить успешность российской вакцины, сказал РИА Новости глава отделения лабораторной медицины Каролинского медицинского института в Стокгольме Матти Сэльберг. В свою очередь глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан отметил, что скептически относится к новостям из России, поскольку "российские коллеги не допускают к знаниям", но "здесь испытано недостаточно".

"Когда все это еще только начиналось, я говорил, что проблемы создать вакцину от коронавируса в принципе нет… Я не сомневался, что вакцина может быть сделана достаточно быстро… Сейчас будем меньше обращать внимание на эти сомнения, поблагодарим наших коллег за то, что они так трепетно относятся к нам, и пожелаем им успехов в своей работе", - сказал РИА Новости Онищенко.

"Поэтому сейчас давайте прекратим ту истерику, которая, небескорыстно конечно, возникает у моих коллег. Инциируется она двумя факторами - первый фактор, почему не я, а второй фактор - это то, что проплачивается все это. Но не будем копаться в мотивации, а спокойно будем продолжать работу", - отметил он.

По словам академика, есть классические, длительные протоколы испытания вакцин, которые проходят десятилетиями – так, вакцину против ВИЧ не могут создать уже около 40 лет, но есть и упрощенные протоколы. В качестве примера он привел вакцину от гриппа, которую создают каждый год - не исключением станет и этот.

"Это новая вакцина, в принципе, и тем не менее мы будем прививать миллионы людей", - отметил собеседник агентства.

"В заключении я могу сказать одно: я еще не уверен, что возникнет необходимость массовой вакцинации даже групп риска. И в этом я сомневаюсь почти с первого дня", - заключил Онищенко.