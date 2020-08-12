Эксперт оценил действия силовиков в Белоруссии

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.Белорусские силовики действуют решительно и на упреждение, чтобы не допустить скатывание страны в хаос, как это произошло шесть лет назад на Украине, считает заместитель гендиректора общественного благотворительного фонда "Ветераны правоохранительной и военной службы" МВД России Вячеслав Калинин.
"Белорусы работают на упреждение: кроме силовых методов, ведется работа по выявлению зачинщиков, координаторов и провокаторов. Сравнивая действия белорусских правоохранителей с украинскими, которые в похожей ситуации дали слабину, можно отметить, что белорусы тщательно изучили опыт событий 2014 года на Украине", - заявил эксперт РИА Новости.
Действия белорусских силовиков он назвал "профессиональными и решительными", хотя и признал, что они могут показаться излишне жесткими. Но это, по мнению собеседника агентства, вынужденные меры, ведь "события развиваются молниеносно и необходимо быстро реагировать".
Все это способствует тому, "чтобы ситуация не переросла в стихийную хаотичную историю", полагает Калинин.
"Сейчас можно однозначно сказать, что майдан в Минске не получится... Своими решительными действиями правоохранители показывают, что черту переступать не стоит", - резюмировал эксперт.
Массовые несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после оглашения предварительных итогов президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК Белоруссии, одержал Александр Лукашенко. Во главе республики он находится уже больше 26 лет.
Протесты продолжились и в понедельник, и во вторник, в ходе них, по данным МВД Белоруссии, один человек погиб при попытке бросить взрывное устройство в сторону силовиков, несколько тысяч задержали. В больницах остаются более 200 пострадавших.
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