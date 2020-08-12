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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575687706.html
Эксперт оценил действия силовиков в Белоруссии
Белорусские силовики действуют решительно и на упреждение, чтобы не допустить скатывание страны в хаос, как это произошло шесть лет назад на Украине, считает... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мвд белоруссии, цик белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Эксперт оценил действия силовиков в Белоруссии

12:54 12.08.2020
1327
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Белорусские силовики действуют решительно и на упреждение, чтобы не допустить скатывание страны в хаос, как это произошло шесть лет назад на Украине, считает заместитель гендиректора общественного благотворительного фонда "Ветераны правоохранительной и военной службы" МВД России Вячеслав Калинин.
"Белорусы работают на упреждение: кроме силовых методов, ведется работа по выявлению зачинщиков, координаторов и провокаторов. Сравнивая действия белорусских правоохранителей с украинскими, которые в похожей ситуации дали слабину, можно отметить, что белорусы тщательно изучили опыт событий 2014 года на Украине", - заявил эксперт РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
12:39Протесты в Белоруссии
Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе
Действия белорусских силовиков он назвал "профессиональными и решительными", хотя и признал, что они могут показаться излишне жесткими. Но это, по мнению собеседника агентства, вынужденные меры, ведь "события развиваются молниеносно и необходимо быстро реагировать".
Все это способствует тому, "чтобы ситуация не переросла в стихийную хаотичную историю", полагает Калинин.
"Сейчас можно однозначно сказать, что майдан в Минске не получится... Своими решительными действиями правоохранители показывают, что черту переступать не стоит", - резюмировал эксперт.
Массовые несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после оглашения предварительных итогов президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК Белоруссии, одержал Александр Лукашенко. Во главе республики он находится уже больше 26 лет.
Протесты продолжились и в понедельник, и во вторник, в ходе них, по данным МВД Белоруссии, один человек погиб при попытке бросить взрывное устройство в сторону силовиков, несколько тысяч задержали. В больницах остаются более 200 пострадавших.
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
3 из 12

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
4 из 12

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
6 из 12

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
7 из 12

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

© Sputnik / Виктор Толочко
3 из 12

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 12

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

© Sputnik / Виктор Толочко
6 из 12

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 12

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
58100325
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