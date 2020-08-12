Эксперт оценил действия силовиков в Белоруссии

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Белорусские силовики действуют решительно и на упреждение, чтобы не допустить скатывание страны в хаос, как это произошло шесть лет назад на Украине, считает заместитель гендиректора общественного благотворительного фонда "Ветераны правоохранительной и военной службы" МВД России Вячеслав Калинин.

"Белорусы работают на упреждение: кроме силовых методов, ведется работа по выявлению зачинщиков, координаторов и провокаторов. Сравнивая действия белорусских правоохранителей с украинскими, которые в похожей ситуации дали слабину, можно отметить, что белорусы тщательно изучили опыт событий 2014 года на Украине", - заявил эксперт РИА Новости.

Действия белорусских силовиков он назвал "профессиональными и решительными", хотя и признал, что они могут показаться излишне жесткими. Но это, по мнению собеседника агентства, вынужденные меры, ведь "события развиваются молниеносно и необходимо быстро реагировать".

Все это способствует тому, "чтобы ситуация не переросла в стихийную хаотичную историю", полагает Калинин.

"Сейчас можно однозначно сказать, что майдан в Минске не получится... Своими решительными действиями правоохранители показывают, что черту переступать не стоит", - резюмировал эксперт.

Массовые несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после оглашения предварительных итогов президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК Белоруссии , одержал Александр Лукашенко . Во главе республики он находится уже больше 26 лет.