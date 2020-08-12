Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев потребовал пересчета голосов

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев . Архивное фото
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев сообщил, что подал жалобу в ЦИК, в которой не признаёт итоги выборов и требует пересчета голосов.
"Согласно данным, которые есть в нашем распоряжении, как минимум должен быть второй тур. Куда выходят с большим отрывом Светлана Тихановская и Александр Лукашенко", - заявил Дмитриев журналистам.
На уточняющий вопрос РИА Новости, признаёт ли он официальные итоги выборов, Дмитриев ответил: "нет, не признаю".
"Второй тур уже начался. Его организовала сама власть той ложью, что мы в очередной раз услышали с экранов телевизора. Второй тур не пройдёт по избирательному кодексу 23 августа, но я уверен, он будет", - заявил политик.
Он добавил, что подал жалобу в ЦИК, где призвал власть пересчитать голоса.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что получаемые ее командой данные с участков по республике показывают, что она набрала 70-80%. Дмитриев набирает 1,21% голосов.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые проходят по вечерам уже три дня. В ходе протестов митингующие сооружают баррикады, органы правопорядка разгоняют их при помощи спецсредств.
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