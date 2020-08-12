Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев потребовал пересчета голосов

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Кандидат на пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев сообщил, что подал жалобу в ЦИК, в которой не признаёт итоги выборов и требует пересчета голосов.

"Согласно данным, которые есть в нашем распоряжении, как минимум должен быть второй тур. Куда выходят с большим отрывом Светлана Тихановская и Александр Лукашенко ", - заявил Дмитриев журналистам.

На уточняющий вопрос РИА Новости, признаёт ли он официальные итоги выборов, Дмитриев ответил: "нет, не признаю".

"Второй тур уже начался. Его организовала сама власть той ложью, что мы в очередной раз услышали с экранов телевизора. Второй тур не пройдёт по избирательному кодексу 23 августа, но я уверен, он будет", - заявил политик.

Он добавил, что подал жалобу в ЦИК, где призвал власть пересчитать голоса.

Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии . Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что получаемые ее командой данные с участков по республике показывают, что она набрала 70-80%. Дмитриев набирает 1,21% голосов.