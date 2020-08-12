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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575686718.html
Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе
По предварительным данным, ущерб от беспорядков в Минске превышает 200 тысяч долларов, сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики столичного РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:56
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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39
Отличное фото в заголовке. Втроём на двух девушек. Видимо, самые страшные преступники.
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минск
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678763_0:169:1894:1234_1400x0_80_0_0_3260e7935a74bc3eecfa7cf8247fcb71.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе

12:39 12.08.2020 (обновлено: 13:56 12.08.2020)
3295
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. По предварительным данным, ущерб от беспорядков в Минске превышает 200 тысяч долларов, сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики столичного горисполкома Владимир Лебедь в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Повреждены остановки, тротуарное покрытие, светофоры, дорожные знаки, более сотни мусорных контейнеров, клумбы и зеленые насаждения. Коммунальные службы пытаются навести порядок.
В воскресенье в республике прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко. Оппозиция итоги не признала.
Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.
Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около шести тысяч человек.
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Коктейли Молотова и первый погибший: ночь протестов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

Сотрудники правоохранительных органов бьют протестующих на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

© AP Photo / Sergei Grits
© AP Photo

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

Протестующие несут раненого мужчину во время столкновений с полицией после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
2 из 15

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

© AP Photo
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
3 из 15

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AFP 2020 / Sergei Gapon

В силовиков полетели коктейли Молотова.

Сотрудники правоохранительных органов проходят мимо здания с надписью Лукашенко уходи! во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
4 из 15

В силовиков полетели коктейли Молотова.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AP Photo / Sergei Grits

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Раненный мужчина после столкновений с полицией на протесте в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
5 из 15

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

© AP Photo / Sergei Grits
© REUTERS / Vasily Fedosenko

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

Полицейские машины таранят заграждения во время митинга после президентских выборов в Минске, Беларусь. 11 августа 2020
6 из 15

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
7 из 15

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Там же звучали выстрелы.

Сотрудник правоохранительных органов с протестующими женщинами во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
8 из 15

Там же звучали выстрелы.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующих вытеснили во дворы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
9 из 15

Протестующих вытеснили во дворы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AP Photo / Sergei Grits

За событиями наблюдало большое число людей.

Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

© AP Photo / Sergei Grits
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

Люди на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь, 11 августа 2020
11 из 15

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беспорядки завершились поздно ночью.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 15

Беспорядки завершились поздно ночью.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AP Photo / Sergei Grits

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

© AP Photo / Sergei Grits
2 из 15

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

© AP Photo
3 из 15

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 15

В силовиков полетели коктейли Молотова.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
5 из 15

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

© AP Photo / Sergei Grits
6 из 15

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
7 из 15

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

© REUTERS / Vasily Fedosenko
8 из 15

Там же звучали выстрелы.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
9 из 15

Протестующих вытеснили во дворы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

© AP Photo / Sergei Grits
11 из 15

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
12 из 15

Беспорядки завершились поздно ночью.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits
14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
116427921
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
За 26 лет ущерб не посчитали?
12 августа, 12:47
Не Совок
19000020
Отличное фото в заголовке. Втроём на двух девушек. Видимо, самые страшные преступники.
12 августа, 12:47
ЕВЕгор Воронин
16000016
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