Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. По предварительным данным, ущерб от беспорядков в Минске превышает 200 тысяч долларов, сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики столичного горисполкома Владимир Лебедь в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Повреждены остановки, тротуарное покрытие, светофоры, дорожные знаки, более сотни мусорных контейнеров, клумбы и зеленые насаждения. Коммунальные службы пытаются навести порядок.
В воскресенье в республике прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко. Оппозиция итоги не признала.
Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.
Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около шести тысяч человек.
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