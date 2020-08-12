"Придется учить китайский": Трамп дал прогноз на случай победы Байдена

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах его соперника кандидата от демократов Джо Байдена, Китай завладеет США, а людям придется учить китайский язык.
"Они (власти Китая) завладеют США, если он (Байден) выиграет, а со мной у них был самый худший год за 67 лет, потому что я чертовски сильно обложил их пошлинами... Мы получили десятки миллиардов долларов от Китая, и это оказало огромное влияние на Китай, негативного влияния", - ответил Трамп в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.
"Если я не одержу победу на выборах, Китай будет владеть США... Вам придется научиться говорить по-китайски, если вы хотите знать правду", - заявил Трамп.
Говоря о своих отношениях с лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что они ухудшились из-за ситуации с коронавирусом. "У меня были очень хорошие отношения с председателем Си. Я бы даже сказал, лучше, чем просто хорошие. Я бы сказал, у нас были прекрасные отношения... Но мои отношения с ним больше не такие хорошие из-за того, что они сделали с китайскими вирусом", - отметил президент США.
Власти США ранее заявили, что американская сторона рассматривает версии о возникновении нового коронавируса в лаборатории Уханя и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.