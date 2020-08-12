"Придется учить китайский": Трамп дал прогноз на случай победы Байдена

"Они (власти Китая) завладеют США, если он (Байден) выиграет, а со мной у них был самый худший год за 67 лет, потому что я чертовски сильно обложил их пошлинами... Мы получили десятки миллиардов долларов от Китая, и это оказало огромное влияние на Китай, негативного влияния", - ответил Трамп в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.