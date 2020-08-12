Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в протестах

Протестующие несут раненого мужчину во время столкновений с полицией после президентских выборов в Минске. Архивное фото

Протестующие несут раненого мужчину во время столкновений с полицией после президентских выборов в Минске

© AP Photo Протестующие несут раненого мужчину во время столкновений с полицией после президентских выборов в Минске

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Минувшей ночью более 50 человек доставили в белорусские больницы с различными травмами, сообщили в Минздраве республики.

В ведомстве отметили, что в основном у людей были ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота. Нескольким пациентам провели операции.

За прошедшие сутки погибших среди участников массовых акций нет.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в нескольких городах начались акции протеста, они проходят уже два дня подряд. Милиция применяет против митингующих слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.