https://ria.ru/20200812/1575686333.html
Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в протестах
Минувшей ночью более 50 человек доставили в белорусские больницы с различными травмами, сообщили в Минздраве республики. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:35
2020-08-12T13:14
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Валерий Носуля
посчитайте количество травмированных со стороны народа и со стороны "военов лукавого" и станет понятно, кто преступник...
55
Егор Воронин
Интересно, все эти люди бросались на ОМОН с дубинками? Или, может, камни кидали? А если нет, то почему им вообще причинены такие травмы?
32
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Минувшей ночью более 50 человек доставили в белорусские больницы с различными травмами, сообщили в Минздраве республики.
В ведомстве отметили, что в основном у людей были ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота. Нескольким пациентам провели операции.
За прошедшие сутки погибших среди участников массовых акций нет.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в нескольких городах начались акции протеста, они проходят уже два дня подряд. Милиция применяет против митингующих слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
По данным МВД, в воскресенье задержали около трех тысяч человек, в понедельник — две тысячи. Один протестующий погиб, когда пытался бросить в силовиков взрывное устройство.
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске © Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
1
из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
© Sputnik / Виктор Толочко
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
2
из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
© Sputnik / Виктор Толочко
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
3
из 12
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.
4
из 12
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
5
из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
6
из 12
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
7
из 12
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
8
из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
9
из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
10
из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
11
из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
12
из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
1
из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
2
из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
3
из 12
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
4
из 12
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.
5
из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
6
из 12
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
7
из 12
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
8
из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
9
из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.
10
из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
11
из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.
12
из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.