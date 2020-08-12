Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило шесть тысяч человек

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек",- заявила в среду пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Она также сообщила, что следственные органы по фактам нападения на сотрудников возбудили 17 уголовных дел.