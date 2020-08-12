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"Был никакой": Пашаев сравнил Ефремова с овощем
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии актера перед судебным заседанием. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:22
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200810/1575614447.html
Надрался накануне да кокса нанюхался, вот и был на утро "никакой"...
32
Сказал бы просто: Ефремов был в своем обычном состоянии. )))
29
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575476976_0:154:3367:2048_1400x0_80_0_0_bd6a48066d6f419c77c0595726998b38.jpg
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РИА Новости
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

"Был никакой": Пашаев сравнил Ефремова с овощем

12:16 12.08.2020 (обновлено: 12:22 12.08.2020)
4673
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии актера перед судебным заседанием.
По его словам, артист был "никакой", говорил "на непонятном языке" и задавал странные вопросы.
"Вы знаете, есть овощ", — заявил защитник в комментарии телеканалу "Звезда".
Пашаев также возмутился из-за отношения к Ефремову в суде, поскольку во время заседания вопрос о госпитализации артиста решался очень долго. Адвокат подчеркнул, что даже к особо опасным преступникам "так не относятся".

Дело Ефремова

Михаил Ефремов 8 июня в центре Москвы за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, за рулем которой был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.
В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Видео первых минут ДТП с Ефремовым
10 августа, 23:53
Адвокат прокомментировал кадры первых минут ДТП с участием Ефремова
6302110113
Обсудить 14
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Надрался накануне да кокса нанюхался, вот и был на утро "никакой"...
12 августа, 12:26
pNpumba N
2820002
Сказал бы просто: Ефремов был в своем обычном состоянии. )))
12 августа, 12:31
ppoint1229
15140000
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