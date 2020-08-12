https://ria.ru/20200812/1575684111.html
В США закрывают пляжи и парки из-за роста заболеваемости COVID-19
На Гавайских островах (США) число заболевших коронавирусной инфекцией вновь стало расти, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:45
2020-08-12T16:52
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гонолулу
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самоизоляция, коронавирусы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гонолулу, гавайи, сша
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости.
На Гавайских островах (США) число заболевших коронавирусной инфекцией вновь стало расти, сообщает
Travel and Leisure.
За время пандемии в этом американском штате было зарегистрировано 3600 случаев заболевания коронавирусом, из них 231 – в прошлые выходные.
По этой причине губернатор штата Дэвид Иге восстановил обязательный карантин для путешествующих между островами. Он действовал с 1 апреля по 16 июня для поездок на Кауаи, Мауи и Калавао.
"Мы должны защитить жителей соседних островов из-за возобновившегося роста числа случаев COVID-19 на Оаху", - сказал чиновник.
Соблюдать двухнедельную самоизоляцию не придется при посещении острова Оаху, на котором расположена столица штата Гонолулу. Однако там несколько дней назад были закрыты парки, пляжи, остановлена работа аттракционов и развлекательных центров. Собираться группами более 10 человек нельзя. В общественных местах местные жители и туристы должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.