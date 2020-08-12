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В США закрывают пляжи и парки из-за роста заболеваемости COVID-19
На Гавайских островах (США) число заболевших коронавирусной инфекцией вновь стало расти, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:52
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гонолулу
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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самоизоляция, коронавирусы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гонолулу, гавайи, сша

В США закрывают пляжи и парки из-за роста заболеваемости COVID-19

16:45 12.08.2020 (обновлено: 16:52 12.08.2020)
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© Фото : Pixabay / Michelle MariaОтдых на острове Оаху, Гавайи
Отдых на острове Оаху, Гавайи
© Фото : Pixabay / Michelle Maria
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На Гавайских островах (США) число заболевших коронавирусной инфекцией вновь стало расти, сообщает Travel and Leisure.
За время пандемии в этом американском штате было зарегистрировано 3600 случаев заболевания коронавирусом, из них 231 – в прошлые выходные.
По этой причине губернатор штата Дэвид Иге восстановил обязательный карантин для путешествующих между островами. Он действовал с 1 апреля по 16 июня для поездок на Кауаи, Мауи и Калавао.
"Мы должны защитить жителей соседних островов из-за возобновившегося роста числа случаев COVID-19 на Оаху", - сказал чиновник.
Соблюдать двухнедельную самоизоляцию не придется при посещении острова Оаху, на котором расположена столица штата Гонолулу. Однако там несколько дней назад были закрыты парки, пляжи, остановлена работа аттракционов и развлекательных центров. Собираться группами более 10 человек нельзя. В общественных местах местные жители и туристы должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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ТуризмСамоизоляцияКоронавирусыКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмГонолулуГавайиСША
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