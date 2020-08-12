В США закрывают пляжи и парки из-за роста заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На Гавайских островах (США) число заболевших коронавирусной инфекцией вновь стало расти, На Гавайских островах (США) число заболевших коронавирусной инфекцией вновь стало расти, сообщает Travel and Leisure.

За время пандемии в этом американском штате было зарегистрировано 3600 случаев заболевания коронавирусом, из них 231 – в прошлые выходные.

По этой причине губернатор штата Дэвид Иге восстановил обязательный карантин для путешествующих между островами. Он действовал с 1 апреля по 16 июня для поездок на Кауаи, Мауи и Калавао.

"Мы должны защитить жителей соседних островов из-за возобновившегося роста числа случаев COVID-19 на Оаху", - сказал чиновник.