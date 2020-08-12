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https://ria.ru/20200812/1575681989.html
Эд Ширан впервые станет отцом, пишут СМИ
СМИ узнали, британский музыкант Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн, с которой он познакомился еще в школе, через несколько недель впервые станут родителями,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:58
самоизоляция
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эд ширан
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155734/55/1557345508_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_cffa8b68fcc78e40688a7a1fe94b3fae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
самоизоляция, коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес, эд ширан, знаменитости, звезды

Эд Ширан впервые станет отцом, пишут СМИ

12:58 12.08.2020
79
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, певец, музыкант Эд Ширан на пресс-конференции фильма "Автор песен" в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2018"
Актер, певец, музыкант Эд Ширан на пресс-конференции фильма Автор песен в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. СМИ узнали, британский музыкант Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн, с которой он познакомился еще в школе, через несколько недель впервые станут родителями, сообщает Daily Mail.
Пара тщательно скрывала радостную новость о беременности, воспользовавшись самоизоляцией, связанной с пандемией коронавируса.
По словам инсайдера, Ширан и Сиборн находятся "на седьмом небе от счастья" и завершают "последние приготовления" дома.
"Они очень взволнованы, но продолжают держать все в тайне. Карантин был прекрасным предлогом, чтобы об этом никто не знал. Однако чем ближе становится дата родов, тем больше волнения. Поэтому они начали рассказывать об этом родным и друзьям", — пояснил источник.
Еще осенью прошлого года, когда Ширан сделал перерыв в карьере на полтора года, его менеджер Стюарт Кэмп намекнул на то, что автор хитов "Shape of You" и "Thinking Out Loud" постарается найти время на семью, в том числе на детей.
Эд Ширан и Черри Сиборн вместе уже пять лет как пара. В январе 2018-го года они обручились. Свадебная церемония состоялась в следующем году. На ней присутствовали только близкие.
Эд Ширан
27 июля, 22:51Культура
Эд Ширан рассказал о зависимости, с которой столкнулся, когда прославился
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