Эд Ширан впервые станет отцом, пишут СМИ

"Они очень взволнованы, но продолжают держать все в тайне. Карантин был прекрасным предлогом, чтобы об этом никто не знал. Однако чем ближе становится дата родов, тем больше волнения. Поэтому они начали рассказывать об этом родным и друзьям", — пояснил источник.