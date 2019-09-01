Стало известно, чем займется Эд Ширан во время долгого перерыва в работе

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Менеджер Эда Ширана Стюарт Кэмп рассказал, чем займется британский музыкант во время перерыва в концертной деятельности, который он взял на полтора года, . Менеджер Эда Ширана Стюарт Кэмп рассказал, чем займется британский музыкант во время перерыва в концертной деятельности, который он взял на полтора года, сообщает Music Week.

"Он довольно скоро вернется в рабочий режим, чтобы заниматься новым альбомом. Он не в отпуске", - сказал Кэмп.

Представитель музыканта отметил, что Ширан уже начал что-то записывать, но альбом выйдет не раньше весны-лета 2021 года.

"Он уже думает о том, как может превзойти успех своего прошлого тура в следующий раз. Эд так и сказал мне: "как мы можем побить рекорд посещаемости?", - добавил менеджер.

После того, как Ширан сыграл роль самого себя в фильме Дэнни Бойла "Вчера", Кэмп заявил, что музыкант может появиться еще в нескольких кинопроектах.

Однако и для семьи автор хитов Shape of You и Thinking Out Loud постарается найти время.

"Все может измениться. Он скоро может обзавестись потомством", - сказал Стюарт Кэмп.