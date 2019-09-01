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РИА Новости
Культура

Стало известно, чем займется Эд Ширан во время долгого перерыва в работе

14:35 01.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, певец, музыкант Эд Ширан на фотосессии фильма "Автор песен" в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2018".
Актер, певец, музыкант Эд Ширан на фотосессии фильма Автор песен в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Менеджер Эда Ширана Стюарт Кэмп рассказал, чем займется британский музыкант во время перерыва в концертной деятельности, который он взял на полтора года, сообщает Music Week.
"Он довольно скоро вернется в рабочий режим, чтобы заниматься новым альбомом. Он не в отпуске", - сказал Кэмп.
Представитель музыканта отметил, что Ширан уже начал что-то записывать, но альбом выйдет не раньше весны-лета 2021 года.
"Он уже думает о том, как может превзойти успех своего прошлого тура в следующий раз. Эд так и сказал мне: "как мы можем побить рекорд посещаемости?", - добавил менеджер.
После того, как Ширан сыграл роль самого себя в фильме Дэнни Бойла "Вчера", Кэмп заявил, что музыкант может появиться еще в нескольких кинопроектах.
Однако и для семьи автор хитов Shape of You и Thinking Out Loud постарается найти время.
"Все может измениться. Он скоро может обзавестись потомством", - сказал Стюарт Кэмп.
Эд Ширан женат на своей давней возлюбленной Черри Сиборн, с которой тайно узаконил отношения летом 2018 года.
Певец и автор песен Эд Ширан выступает в Мэдисон-Сквер-Гарден
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