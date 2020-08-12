Селена Гомес объявила о коллаборации с K-pop группой Blackpink

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес объявила в инстаграме о том, что записала совместный трек с южнокорейским герлзбэндом Blackpink.

"Я так рада объявить, что у меня с Blackpink выходит новая песня 28-го августа", — написала Гомес.

Название композиции пока не стали раскрывать. Единственное, что еще продемонстрировала певица — красочный баннер с именами артистов.

Похожий в конце июля опубликовали и участницы из Blackpink, когда рассказали о дате выхода их дебютного полноформатного альбома на корейском языке (релиз состоится 2 октября) и сингле из него.

Уже тогда пользователи предположили, что в записи песни может принять участие какой-то известный исполнитель. Звездой оказалась Селена Гомес.