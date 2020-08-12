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Селена Гомес объявила о коллаборации с K-pop группой Blackpink
Американская певица и актриса Селена Гомес объявила в инстаграме о том, что записала совместный трек с южнокорейским герлзбэндом Blackpink. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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знаменитости, звезды, селена гомес, музыка, новости культуры

Селена Гомес объявила о коллаборации с K-pop группой Blackpink

18:11 12.08.2020
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© AP Photo / Invision/Richard ShotwellАмериканская певица Селена Гомес
Американская певица Селена Гомес
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес объявила в инстаграме о том, что записала совместный трек с южнокорейским герлзбэндом Blackpink.

"Я так рада объявить, что у меня с Blackpink выходит новая песня 28-го августа", — написала Гомес.

Название композиции пока не стали раскрывать. Единственное, что еще продемонстрировала певица — красочный баннер с именами артистов.
Похожий в конце июля опубликовали и участницы из Blackpink, когда рассказали о дате выхода их дебютного полноформатного альбома на корейском языке (релиз состоится 2 октября) и сингле из него.
Уже тогда пользователи предположили, что в записи песни может принять участие какой-то известный исполнитель. Звездой оказалась Селена Гомес.
Ранее Blackpink приняли участие в создании трека Леди Гаги "Sour Candy", который вошел в шестой студийный альбом обладательницы премии "Оскар" Chromatica.
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