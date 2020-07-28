Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200728/1575063814.html
Участницы Blackpink анонсировали дату выхода дебютного альбома
Участницы южнокорейской группы Blackpink объявили, что их дебютный полноформатный альбом на корейском языке выйдет 2 октября, сообщает Variety. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:05
шоу-бизнес
культура
музыка
новости культуры
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574807380_0:0:2030:1142_1400x0_80_0_0_9807779ed60b9056612d6943a5f0704a.jpg
https://ria.ru/20200727/1574975646.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574807380_0:0:2030:1142_1400x0_80_0_0_9807779ed60b9056612d6943a5f0704a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574807380_183:0:1834:1238_1400x0_80_0_0_fb34f305ff776dae538978fb0533b684.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574807380_656:0:1894:1238_1400x0_80_0_0_8a83286c184001318724d61145a77418.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, музыка, новости культуры, youtube

Участницы Blackpink анонсировали дату выхода дебютного альбома

19:05 28.07.2020
139
© AP Photo / Invision for Universal Music Group/Jordan StraussУчастницы группы Blackpink
Участницы группы Blackpink
© AP Photo / Invision for Universal Music Group/Jordan Strauss
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Участницы южнокорейской группы Blackpink объявили, что их дебютный полноформатный альбом на корейском языке выйдет 2 октября, сообщает Variety.
И хотя название пластинки и заглавного трека пока не разглашается, вокалистки пообещали удивить слушателей уже в августе, когда выпустят второй сингл из грядущего альбома. Ожидается, что в его записи может принять участие какой-то известный исполнитель.
Первый сингл "How you like that", представленный в июне, меньше, чем за месяц набрал 100 миллионов прослушиваний в Сети, а клип на одноименный трек, установил рекорд на YouTube, заработав 86,3 миллиона просмотров за первые 24 часа с момента релиза.
Blackpink удалось обойти предыдущих рекордсменов, бой-бэнд BTS, чей клип на песню "Boy with luv", записанный с Холзи, в апреле 2019 года набрал 74,6 миллиона просмотров за тот же промежуток времени.
Герлзбэнд Blackpink был сформирован в 2016 году. За это время у группы вышло два мини-альбома "Square up" (2018 год) и "Kill this love" (2019 год), а в конце мая этого года певицы выпустили трек "Sour candy", созданный с Леди Гагой.
Южнокорейская группа BTS
27 июля, 15:59Культура
Стало известно, когда выйдет новый сингл BTS на английском языке
001000
КультураШоу-бизнесМузыкаНовости культурыYouTube
Рекомендуем
Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Адам МакКей
Адам Маккей создаст сериал о поисках вакцины против COVID-19, пишут СМИ
Актриса Натали Портман
Натали Портман рассказала, когда начнут снимать "Тор: Любовь и гром"
Скриншот анимационного сериала Мир Юрского периода: Меловой лагерь
Netflix выложил трейлер анимационного сериала о мире Юрского периода
Певец Филипп Киркоров
Спорткомплекс в Дзержинске подал иск к Киркорову
Британка Хилари Мэнтел, канадец Майкл Ондатже, в разное время ставшие лауреатами Букеровский премии
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
Сотрудник полиции
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
Режиссер Лоренцо Вигас со статуэткой Золотого льва за фильм Извне
Организаторы объявили программу 77-го Венецианского кинофестиваля
Софи Тернер и Джо Джонас
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер стала мамой
Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон
Том Хэнкс и Рита Уилсон официально стали почетными гражданами Греции
Музыкальная премия Жара Music Awards
У Ольги Бузовой вышел новый летний трек "Mira me bebe"
Кадр из сериала Сорвиголова
Актер из сериала "Сорвиголова" раскритиковал бывшего главу Marvel TV
Ракета Чанчжэн-5 с зондом Тяньвэнь-1 Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань
Китайский зонд отправил совместный снимок Земли и Луны
Актер Джордж Клуни
СМИ: Джордж Клуни ведет переговоры, чтобы снять сериал для студии Amazon
Девушка ест суп в кафе
Названы лучшие рестораны мира
Генеральный директор ОАО ФосАгро Андрей Гурьев
Андрей Гурьев переизбран на пост гендиректора "Фосагро"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния