Участницы Blackpink анонсировали дату выхода дебютного альбома

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Участницы южнокорейской группы Blackpink объявили, что их дебютный полноформатный альбом на корейском языке выйдет 2 октября, Участницы южнокорейской группы Blackpink объявили, что их дебютный полноформатный альбом на корейском языке выйдет 2 октября, сообщает Variety.

И хотя название пластинки и заглавного трека пока не разглашается, вокалистки пообещали удивить слушателей уже в августе, когда выпустят второй сингл из грядущего альбома. Ожидается, что в его записи может принять участие какой-то известный исполнитель.

Первый сингл "How you like that", представленный в июне, меньше, чем за месяц набрал 100 миллионов прослушиваний в Сети, а клип на одноименный трек, установил рекорд на YouTube, заработав 86,3 миллиона просмотров за первые 24 часа с момента релиза.

Blackpink удалось обойти предыдущих рекордсменов, бой-бэнд BTS, чей клип на песню "Boy with luv", записанный с Холзи, в апреле 2019 года набрал 74,6 миллиона просмотров за тот же промежуток времени.