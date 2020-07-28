https://ria.ru/20200728/1575063814.html
Участницы Blackpink анонсировали дату выхода дебютного альбома
Участницы южнокорейской группы Blackpink объявили, что их дебютный полноформатный альбом на корейском языке выйдет 2 октября, сообщает Variety. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:05
2020-07-28T19:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, музыка, новости культуры, youtube
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
Участницы южнокорейской группы Blackpink объявили, что их дебютный полноформатный альбом на корейском языке выйдет 2 октября, сообщает
Variety.
И хотя название пластинки и заглавного трека пока не разглашается, вокалистки пообещали удивить слушателей уже в августе, когда выпустят второй сингл из грядущего альбома. Ожидается, что в его записи может принять участие какой-то известный исполнитель.
Первый сингл "How you like that", представленный в июне, меньше, чем за месяц набрал 100 миллионов прослушиваний в Сети, а клип на одноименный трек, установил рекорд на YouTube, заработав 86,3 миллиона просмотров за первые 24 часа с момента релиза.
Blackpink удалось обойти предыдущих рекордсменов, бой-бэнд BTS, чей клип на песню "Boy with luv", записанный с Холзи, в апреле 2019 года набрал 74,6 миллиона просмотров за тот же промежуток времени.
Герлзбэнд Blackpink был сформирован в 2016 году. За это время у группы вышло два мини-альбома "Square up" (2018 год) и "Kill this love" (2019 год), а в конце мая этого года певицы выпустили трек "Sour candy", созданный с Леди Гагой.