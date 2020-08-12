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Распространение нового коронавируса
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В Москве выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом в Москве - 689, Свердловской области - 167, Санкт-Петербурге - 161, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, свердловская область, санкт-петербург, общество

В Москве выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом

10:33 12.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом в Москве - 689, Свердловской области - 167, Санкт-Петербурге - 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 689,2. Свердловская область 167,3. Санкт-Петербург 161", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСвердловская областьСанкт-ПетербургОбщество
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