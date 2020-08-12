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В МИД оценили ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Решение о возобновлении реализации "Северного потока 2" в датских водах примет Nord Stream 2 AG исходя из своих технических возможностей, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:03
uniper
сергей беляев
северный поток — 2
балтийское море
газпром
германия
shell
экономика
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балтийское море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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uniper, сергей беляев, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, shell, экономика

В МИД оценили ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

10:23 12.08.2020 (обновлено: 11:03 12.08.2020)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Решение о возобновлении реализации "Северного потока 2" в датских водах примет Nord Stream 2 AG исходя из своих технических возможностей, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
"Что касается решения о возобновлении в датских водах реализации проекта, призванного увеличить поставки российского природного газа европейским потребителям, то оно будет приниматься консорциумом Nord Stream 2 AG, исходя из имеющихся технических возможностей", - сказал Беляев, говоря о возобновлении строительства газопровода.
Ранее сообщалось, что оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию газопровода.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Читайте полный текст интервью >>>
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Вчера, 14:21
В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
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UniperСергей БеляевСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромГерманияShellЭкономика
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