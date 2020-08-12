Сергей Беляев: у России нет никакой новой информации по "делу Скрипалей"

Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой рассказал, знают ли в Москве, где сейчас Скрипали, что российская сторона думает про постоянные обвинения Великобритании в адрес России и что мешает восстановлению полноформатного политического диалога двух стран. Он также сообщил, как обстоит ситуация с безопасностью на Балтике, высказал мнение о том, для чего Норвегия разыгрывает "российскую карту" в Арктике, объяснил, как РФ расценивает действия НАТО в регионе.

— В последнее время идет новая волна бездоказательных обвинений Лондона в адрес Москвы: и о том, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, и что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19. Был и доклад в британском парламенте о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику. Чем бы вы объяснили этот новый виток выпадов по отношению к России?

— В целом упомянутые сюжеты можно охарактеризовать как весьма поверхностное повторение известных голословных обвинений в адрес России, звучащих на Западе на протяжении уже нескольких лет. Все тезисы авторов выдержаны в хорошо знакомом стиле "хайли лайкли" или "почти наверняка": никаких доказательств или конкретных фактов вмешательства не приводится. Зато создается негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог и нормальное развитие двусторонних связей.

Оставим политологам и экспертам судить о том, какие цели могли преследовать инициаторы этих инсинуаций: напомнить об активной роли Лондона в сдерживании нашей страны на международной арене или отвлечь внимание от пробуксовывающих переговоров англичан с еэсовцами о параметрах постбрэкзитовского взаимодействия. Не исключено и банальное стремление британских спецслужб продемонстрировать свою значимость и оказать влияние на политику правительства.

В то же время это наглядно демонстрирует попытки антироссийски настроенных сил в политистеблишменте Великобритании создать дополнительное давление на власти с тем, чтобы не допустить каких-либо шагов в сторону нормализации отношений с нашей страной. Например, авторы доклада парламентского комитета по разведке и безопасности этого и не скрывают: документ завершается призывом удерживать на нынешнем уровне "существующий общемировой консенсус" в отношении "неприемлемости агрессивных действий России" и ни в коем случае не допускать возврата к полноценному двустороннему сотрудничеству при нынешней конфигурации российской системы власти.

Хорошо известно, что использование подобных методов в отношениях с Россией бесперспективно. Британским властям давно пора понять, что реализация потенциала двустороннего сотрудничества с нашей страной, особенно в нынешних непростых условиях – на фоне сохраняющихся серьезных вызовов в сфере международной безопасности и волатильности мировых рынков в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, отвечала бы интересам народа Великобритании.

— Как такой подход Британии увязывается с сигналами о готовности страны восстанавливать отношения с Россией? Ожидаете ли вы, что эти сигналы в ближайшее время найдут воплощение на практике? Планируются ли у Москвы контакты с британской стороной, обмен визитами в ближайшей перспективе?

— Вынуждены констатировать, что пока в поведении британской стороны не наблюдается каких-либо перемен, которые свидетельствовали бы о подлинной готовности Лондона перевернуть страницу в межгосударственных отношениях. Да, в ходе контактов собеседники нередко рассуждают о стремлении развивать двустороннее сотрудничество и зачастую объясняют публичную антироссийскую риторику руководства Великобритании некой "необходимостью" демонстрации своей внутренней аудитории "напористости" и "взыскательности" в отношениях с нашей страной.

Со своей стороны указываем, что подобный подход не выдерживает никакой критики и лишь усугубляет трудности в двусторонних делах, затрудняет решение задачи по возобновлению полноформатного политдиалога.

Понимаем, что в текущих условиях не следует ожидать существенных изменений в политике Лондона на российском направлении. Тем не менее продолжаем планомерную работу в целях нормализации двустороннего сотрудничества. Стремимся выводить британскую сторону на корректное рабочее взаимодействие и предметное обсуждение путей выправления наших отношений, а также поиск точек соприкосновения в решении актуальных внешнеполитических задач. В этих целях, в частности, поддерживается диалог между заместителями глав внешнеполитических ведомств наших стран, осуществляются регулярные контакты дипмиссий с соответствующими департаментами министерств иностранных дел.

Видим заинтересованность в диалоге и со стороны англичан. С учетом этого акцентируем партнерам безальтернативность его равноправного, взаимоуважительного и нацеленного на практическую отдачу характера.

Что касается обменов визитами, то эти вопросы будут рассматриваться по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки и снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

На политическом горизонте просматривается и еще одна объективная задача – необходимость адаптации договорно-правовой базы отношений Россия-Великобритания постбрэкзиту. Рано или поздно, но этим придется совместно заняться.

— Известно ли Москве, где сейчас находятся экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия? Недавно СМИ сообщили, что они переехали в Новую Зеландию. Так ли это? Продолжает ли РФ настаивать на организации встречи с племянницей Скрипаля Викторией?

— Никакой новой информацией по "делу Скрипалей" не располагаем. Безусловно, фиксируем появляющиеся в СМИ сообщения о возможном местонахождении наших сограждан. Продолжаем направлять британской стороне запросы, касающиеся этого дела, и призывать к ответственному сотрудничеству с целью установления виновных в инциденте в Солсбери.

Однако на протяжении вот уже почти двух с половиной лет ответа от британцев по существу вопроса нет. Напрашивается вывод, что в Лондоне не заинтересованы в профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании произошедшего со Скрипалями. Видимо, оно способно разрушить британскую концепцию "хайли лайкли" о том, что во всем виновата Россия.

Наша страна, как и прежде, решительно настроена на установление истины в произошедшем и будет продолжать требовать от властей Великобритании исчерпывающей официальной информации и выполнения своих международно-правовых обязательств в том числе по двусторонней Консульской конвенции 1965 года. По-прежнему принципиально важным считаем скорейшее предоставление консульского доступа к россиянам.

— Датское энергетическое агентство подтвердило, что оператор строительства газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа. Значит ли это, что строительство будет возобновлено в ближайшее время?

— В начале июля Датское энергетическое агентство (ДЭА) действительно одобрило заявку консорциума Nord Stream 2 AG от 5 июня этого года на включение в разрешение на строительство "Северного потока – 2" от 30 октября 2019 года возможности привлечения к укладке газопровода в исключительной экономической зоне Дании судов с системой якорной стабилизации. В соответствии с положениями датского законодательства 3 августа постановление ДЭА вступило в законную силу.

Что касается решения о возобновлении в датских водах реализации проекта, призванного увеличить поставки российского природного газа европейским потребителям, то оно будет приниматься консорциумом Nord Stream 2 AG, исходя из имеющихся технических возможностей.

— В мае глава МИД России сообщил, что Москва и Копенгаген готовят визит в Россию министра иностранных дел. Определена ли дата этого визита?

— В связи с пандемией коронавирусной инфекции запланированный на конец апреля этого года визит в Россию министра иностранных дел Дании Кофода был перенесен на вторую половину текущего года. Новые сроки визита пока не согласованы, решение будет приниматься с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки и рабочих графиков мининдел России и Дании.

— По итогам министерской встречи Совета государств Балтийского моря в конце мая Сергей Лавров заявил, что Россия предложила возобновить встречи глав правительств СГБМ. Есть ли уже договоренность со странами о том, когда может состояться такая встреча? Согласились ли наши партнеры также проводить координационные встречи северных региональных советов, таких как Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона?

— В ходе прошедшей 19 мая министерской сессии СГБМ Россия предложила ряд мер по укреплению балтийского сотрудничества, повышению его устойчивости в условиях меняющегося мира. В их число входит возобновление встреч глав правительств государств региона Балтийского моря. Ранее такие "саммиты" (последний состоялся в 2012 году в городе Штральзунд, ФРГ) проводились регулярно и позволяли обсуждать на высшем уровне весь комплекс вопросов сотрудничества на Балтике, вырабатывать стратегические решения, охватывающие архитектуру взаимодействия в регионе во всей ее полноте.

Нам удалось закрепить возможность созыва подобных встреч в новой редакции уставных документов СГБМ, одобренной министрами иностранных дел на майской сессии Совета. Вместе с тем считаем, и эту точку зрения разделяют другие члены Совета, что их проведение требует насыщенной повестки дня с весомым политическим содержанием.

В том же русле идет и другая российская инициатива, направленная на укрепление синергии в деятельности северных межправительственных советов (Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Совет государств Балтийского моря, Совет министров Северных стран). Вопросы эффективного разделения труда и сложения усилий в настоящее время являются актуальными для всех организаций регионального сотрудничества на Севере Европы и в Арктике как в силу пересекающегося географического охвата, так и схожей во многом повестки дня (защита окружающей среды, транспорт, здравоохранение, культура, молодежное сотрудничество и другие).

В этой связи Россия предложила вернуться к проведению на политическом уровне (заместители глав внешнеполитических ведомств) координационных встреч вышеупомянутых советов, а также партнерств "Северного измерения". В свое время именно наша страна выступила с предложением организации таких форумов, первый из которых состоялся в Санкт-Петербурге в 2009 году. Впоследствии не по нашей инициативе данная практика была, к сожалению, приостановлена. Исходим из того, что возобновление такого формата взаимодействия позволит консолидировать усилия по поиску региональных ответов на глобальные вызовы и в конечном счете придать новое качество нашему взаимодействию в интересах жителей региона.

— Что касается Балтийского региона, обсуждает ли Россия с партнерами из стран Северной Европы пути снижения напряженности в регионе в формате Совета Россия-НАТО или на двусторонней основе? Как бы вы оценили нынешнюю ситуацию с безопасностью полетов над Балтикой?

— Действия НАТО, граничащие зачастую с провокацией и агрессивностью, особенно в условиях, когда реальный диалог между Россией и альянсом, по сути, отсутствует, а контакты по военной линии заблокированы, создают предпосылки к нарастанию конфликтного потенциала, в том числе в традиционно спокойном регионе Балтийского моря, где нет вопросов, требующих военного решения.

Активность российских вооруженных сил на Балтике, а также в Арктике на порядок ниже, чем у стран НАТО. Неоднократно выдвигали предложения, нацеленные на деэскалацию военной напряженности, избежание неправильного понимания намерений друг друга. Это возобновление диалога между военными, отведение районов учений от линии соприкосновения Россия-НАТО, предотвращение опасной военной деятельности и инцидентов в первую очередь в Балтийском и Черноморском регионах – использование транспондеров, определение минимальной дистанции при сближении самолетов и кораблей, взаимное информирование о предстоящих учениях, приглашение на них наблюдателей. Альянс наши инициативы по существу проигнорировал.

В контактах с нашими партнерами неизменно подчеркиваем – Россия готова к открытому и честному диалогу по проблематике обеспечения стабильности, укреплению безопасности и мер доверия со всеми заинтересованными государствами, включая регион Балтийского моря, в любом устраивающем их формате для снятия как мнимых, так и реальных угроз, таких как незаконные миграция и оборот наркотиков, загрязнение морской среды и борьба с изменением климата, распространение инфекционных заболеваний. Какие конкретные и существенные результаты приносит конструктивный подход, наглядно показывает реализация инициативы президента Финляндии Саули Ниинисте об укреплении авиабезопасности над Балтикой.

Основная практическая работа по ее выполнению с 2016 года продвигалась в рамках Специальной рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству, в которой участвовали представители Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, России, Финляндии, Швеции, Эстонии, а также Европейского агентства авиабезопасности, Европейской организации по безопасности воздушной навигации и НАТО.

По итогам удалось согласовать ряд мер, которые позволили снизить риски для авиасообщения над Балтикой. Наши иностранные партнеры оценивают, что предпринятые меры позволили поднять уровень безопасности вдвое. Россия строго соблюдает достигнутые в рамках группы договоренности, в том числе о полетах военных самолетов с использованием транспондеров.

Эти выработанные меры носят рекомендательный характер и в основном направлены на обеспечение безопасности коммерческого воздушного сообщения. Мы готовы двигаться дальше. Ситуация диктует необходимость более широкого рассмотрения вопросов предотвращения непреднамеренных инцидентов на Балтике в формате Россия-НАТО. В Североатлантическом альянсе всячески от этого уходят.

— Швеция в своих докладах по обороне не раз называла Россию потенциальной угрозой. Еще в феврале этого года Сергей Лавров предложил шведской стороне возобновить диалог по линии военных, чтобы снизить напряженность в регионе. Нашло ли это предложение отклик в Стокгольме?

— В Стокгольме, уверен, прекрасно понимают, что Россия не представляет угрозы безопасности Швеции, тем более в военном плане. Это, кстати, подтверждают и шведские партнеры в наших контактах. Гипотетическая угроза, связанная с российским фактором, упоминается, как правило, в контексте более широкого возможного конфликта. Например, в докладе Комиссии по обороне Швеции 2019 года не исключается возникновение ситуации, при которой страна будет втянута в противостояние между Россией и Североатлантическим блоком. В то же время первопричину роста конфликтного потенциала в регионе шведы склонны искать на нашей стороне.

Мы с этим не согласны. Выступаем за снятие подобных озабоченностей. Этому способствовало бы восстановление прямого диалога по военной линии, о чем партнерам говорили президент России Владимир Путин (Санкт-Петербург, апрель 2019 года) и Сергей Лавров (Москва, февраль этого года). При этом Стокгольму предлагается вести диалог в любом удобном формате на любой площадке. Выбор за шведской стороной.

В Швеции есть понимание, что без разговора друг с другом вопросы не решить, поэтому определенные шаги навстречу предпринимаются. В 2017 году была установлена "горячая линия" телефонной связи между Генеральными штабами Вооруженных сил наших стран. В марте 2019 года Россию посетила делегация Комиссии по обороне Швеции, готовившая упомянутый доклад, в мае 2019 года в Стокгольме по инициативе военно-политического комитета НОРДЕФКО состоялся брифинг по учениям "Арктик челлендж-2019" для делегации Минобороны России. Рассчитываем, что такие мероприятия будут способствовать полноформатному восстановлению контактов по военной линии.

— Посол Норвегии в России заявил, что российская боевая авиация имитирует атаки на норвежские цели. Соответствует ли это действительности?

— Все тренировочные полеты самолетов ВКС России, как и другие военные учения, соответствуют установленным международным правилам и не направлены против Норвегии, равно как и против кого-либо еще.

С норвежской же стороны наблюдаются попытки аргументировать наращивание Норвегией военной активности в Североевропейском регионе, усилия по втягиванию в Арктику НАТО. "Российская карта" активно разыгрывается норвежским руководством для обоснования правильности такого курса в глазах собственного населения. Отсюда и сгущающие краски высказывания, пример которых вы привели.

Осенью 2019 года Минобороны Норвегии представило проект военного бюджета на 2020 год. Расходы планируется увеличить на 235 миллионов долларов (3,6% по сравнению с 2019 годом) до 6,7 миллиарда долларов, их доля в ВВП составит 1,8% — первое место в Европе и второе в НАТО. Планы развития национальных вооруженных сил, закупок вооружений и модернизации военной инфраструктуры формируются в откровенно антироссийском ключе.

Происходит целенаправленное накачивание страны натовскими контингентами. Численность подразделений иностранных военнослужащих постоянно растет. Уловки с якобы ротацией и их пребыванием в связи с проведением учений неубедительны. Фактически мы наблюдаем постоянное развертывание войск НАТО на территории государства, с которым мы имеем общую границу. Остались в прошлом взятые на себя Осло самоограничения в военной деятельности, которые в течение многих лет служили одной из опор стабильности на севере Европы.

Отмечаем неуклонное расширение масштабов учений на территории Норвегии с участием иностранных контингентов, по сюжету которых Россия фигурирует в качестве противника. В учениях Trident Juncture 2018, особенно агрессивных по своей антироссийской направленности, принимали участие 53 тысячи военнослужащих, 60 боевых кораблей с участием авианесущей группы ВМС США, 250 самолетов и вертолетов различных типов, 10 тысяч единиц военной техники из 29 стран НАТО, а также Финляндии и Швеции. 18-27 марта 2019 года на территории Северной Норвегии проведено учение Northern Wind, сопровождавшееся пролетом у границ России американских стратегических бомбардировщиков В-52 (в учении приняли участие более 9000 человек, из них около 4500 человек – норвежские военнослужащие бригады "Север"). 22 мая — 4 июня 2019 года авиабаза Эрланн была задействована для проведения многонационального учения ВВС НАТО Arctic Challenge 2019, в котором принимало участие более 100 самолетов США, Великобритании, Норвегии, Дании, Германии, Франции, Нидерландов, Швеции и Финляндии.

1-12 июля 2019 года у северного побережья Норвегии к югу от Тромсе под эгидой командования ОВМС НАТО в Нортвуде проведены противолодочные учения Dynamic Mangoose c участием США, Канады, Великобритании, Германии, Турции, Франции, Дании и Португалии (всего 6 кораблей, 4 подводные лодки, 9 патрульных самолетов, 8 вертолетов). Желанные гости в Норвегии — атомные подводные лодки ВМС США. Для их заходов обустраивается отдельный порт в районе норвежского населенного пункта Тенснес (близ Тромсе).

В марте 2020 года в Северной Норвегии планировалось учение Североатлантического альянса Cold response–2020 с участием подразделений США, Великобритании, Бельгии, Франции, Германии, Дании, Нидерландов, а также внеблоковых Швеции и Финляндии. И только пандемия коронавируса вынудила командование НАТО отказаться от этих планов.