https://ria.ru/20200812/1575679182.html
Эксперт рассказал о новой задаче в российско-британских отношениях
России и Британии придется "рано или поздно" вместе заняться адаптацией договорно-правовой базы отношений "пост-Brexit", заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:14
2020-08-12T11:03
россия
brexit
сергей беляев
великобритания
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https://ria.ru/20200809/1575541128.html
россия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, brexit, сергей беляев, великобритания