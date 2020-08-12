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Эксперт рассказал о новой задаче в российско-британских отношениях
России и Британии придется "рано или поздно" вместе заняться адаптацией договорно-правовой базы отношений "пост-Brexit", заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:03
россия
brexit
сергей беляев
великобритания
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великобритания
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:316:3072:2044_1400x0_80_0_0_47b3c4fbdb72f3d8babf265e99460ae8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, brexit, сергей беляев, великобритания

Эксперт рассказал о новой задаче в российско-британских отношениях

10:14 12.08.2020 (обновлено: 11:03 12.08.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. России и Британии придется "рано или поздно" вместе заняться адаптацией договорно-правовой базы отношений "пост-Brexit", заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

"На политическом горизонте просматривается и еще одна объективная задача – необходимость адаптации договорно-правовой базы отношений Россия – Великобритания "пост-Brexit" (выхода Британии из ЕС - ред.). Рано или поздно, но этим придется совместно заняться", - сказал Беляев.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.
Читайте полный текст интервью >>>
Лондон
9 августа, 03:00
Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США
5220010
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РоссияBrexitСергей БеляевВеликобритания
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