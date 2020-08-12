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В МИД ответили на обвинения Британии в адрес России во "вмешательстве"
Директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев назвал обвинения британских властей в адрес России "поверхностным повторением" уже... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:38
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сергей беляев, москва, лондон, сша, в мире

В МИД ответили на обвинения Британии в адрес России во "вмешательстве"

10:08 12.08.2020 (обновлено: 11:38 12.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев назвал обвинения британских властей в адрес России "поверхностным повторением" уже известных, голословных тезисов западных политиков.
В конце июля комитет парламента Великобритании по разведке опубликовал доклад о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику королевства. Там Россию обвинили в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях.
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До этого Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых. По мнению специалистов центра, связанные с российскими властями хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.

"Все тезисы авторов выдержаны в хорошо знакомом стиле "хайли-лайкли", или "почти наверняка": никаких доказательств или конкретных фактов "вмешательства" не приводится. Зато создается негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог и нормальное развитие двусторонних связей", — сказал Беляев в интервью РИА Новости.

По его словам, инициаторы этих инсинуаций могли преследовать разные цели: например, напомнить об активной роли Лондона в сдерживании нашей страны на международной арене или отвлечь внимание от пробуксовывающих переговоров англичан с Евросоюзом о параметрах пост-брекзитовского взаимодействия.
"Не исключено и банальное стремление британских спецслужб продемонстрировать свою значимость и оказать влияние на политику правительства", — добавил дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Захарова прокомментировала доклад о вмешательстве России в дела Британии
192522548
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Сергей БеляевМоскваЛондонСШАВ мире
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12 августа, 10:35
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