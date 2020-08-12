В МИД ответили на обвинения Британии в адрес России во "вмешательстве"

"Все тезисы авторов выдержаны в хорошо знакомом стиле "хайли-лайкли", или "почти наверняка": никаких доказательств или конкретных фактов "вмешательства" не приводится. Зато создается негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог и нормальное развитие двусторонних связей", — сказал Беляев в интервью РИА Новости.