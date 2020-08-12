В МИД ответили на обвинения Британии в адрес России во "вмешательстве"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев назвал обвинения британских властей в адрес России "поверхностным повторением" уже известных, голословных тезисов западных политиков.
В конце июля комитет парламента Великобритании по разведке опубликовал доклад о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику королевства. Там Россию обвинили в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях.
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До этого Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых. По мнению специалистов центра, связанные с российскими властями хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.
"Все тезисы авторов выдержаны в хорошо знакомом стиле "хайли-лайкли", или "почти наверняка": никаких доказательств или конкретных фактов "вмешательства" не приводится. Зато создается негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог и нормальное развитие двусторонних связей", — сказал Беляев в интервью РИА Новости.
По его словам, инициаторы этих инсинуаций могли преследовать разные цели: например, напомнить об активной роли Лондона в сдерживании нашей страны на международной арене или отвлечь внимание от пробуксовывающих переговоров англичан с Евросоюзом о параметрах пост-брекзитовского взаимодействия.
"Не исключено и банальное стремление британских спецслужб продемонстрировать свою значимость и оказать влияние на политику правительства", — добавил дипломат.