В Белоруссии запретили продажу пиротехники

"Совет министров Республики Беларусь постановляет: ввести запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до особого решения Совета министров", - говорится в постановлении №475, которое датировано 11 августа.