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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575677016.html
В Белоруссии запретили продажу пиротехники
Правительство Белоруссии на фоне продолжающихся протестных акций с 12 августа ввело запрет на реализацию в республике пиротехники, следует из постановления... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:22
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155155/67/1551556706_0:147:3117:1900_1400x0_80_0_0_a9680093146587906f17fbd79117049b.jpg
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РИА Новости
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60
белоруссия, в мире

В Белоруссии запретили продажу пиротехники

09:22 12.08.2020
915
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Правительство Белоруссии на фоне продолжающихся протестных акций с 12 августа ввело запрет на реализацию в республике пиротехники, следует из постановления Совмина, которое размещено в среду на национальном правовом интернет-портале.
Ранее участники массовых беспорядков в различных городах Белоруссии, провоцируя ОМОН, взрывали пиротехнику.

"Совет министров Республики Беларусь постановляет: ввести запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до особого решения Совета министров", - говорится в постановлении №475, которое датировано 11 августа.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Максим Солопов
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Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
беларусь же стремится на запад? просто отмените запрет на огнестрельное оружие, и беларусский народ расскажет барину-царю лукашенко
12 августа, 09:43
White Rabbit
100027
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