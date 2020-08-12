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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200812/1575676971.html
Жириновский призвал наградить создателей вакцины от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым наградить всех, кто создавал первую вакцину от коронавируса в России, и срочно распространить её по всей... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:19
распространение нового коронавируса
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владимир жириновский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Жириновский призвал наградить создателей вакцины от коронавируса

09:19 12.08.2020
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© АГН "Москва"Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
© АГН "Москва"
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым наградить всех, кто создавал первую вакцину от коронавируса в России, и срочно распространить её по всей стране.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
В своём Telegram-канале парламентарий отметил, что первая вакцина - это успех Российской науки и российских врачей, а наша страна вновь доказала всему миру, что Россия – это мощнейшая медицинская держава. Жириновский подчеркнул, что нужно и дальше работать в этом направлении, чтобы было больше больниц, поликлиник, а профессиональный уровень всех сотрудников наших медучреждений постоянно повышался.
"Нужно наградить всех, кто создавал первую вакцину, и срочно распространить её по всей стране, чтобы все желающие могли быть вакцинированы. Это огромный успех, спасибо всем нашим ученым и врачам", - добавил политик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Первая в мире вакцина от коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
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