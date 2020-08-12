Жириновский призвал наградить создателей вакцины от коронавируса

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

"Нужно наградить всех, кто создавал первую вакцину, и срочно распространить её по всей стране, чтобы все желающие могли быть вакцинированы. Это огромный успех, спасибо всем нашим ученым и врачам", - добавил политик.