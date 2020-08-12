Жириновский призвал наградить создателей вакцины от коронавируса

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым наградить всех, кто создавал первую вакцину от коронавируса в России, и срочно распространить её по всей стране.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
В своём Telegram-канале парламентарий отметил, что первая вакцина - это успех Российской науки и российских врачей, а наша страна вновь доказала всему миру, что Россия – это мощнейшая медицинская держава. Жириновский подчеркнул, что нужно и дальше работать в этом направлении, чтобы было больше больниц, поликлиник, а профессиональный уровень всех сотрудников наших медучреждений постоянно повышался.
"Нужно наградить всех, кто создавал первую вакцину, и срочно распространить её по всей стране, чтобы все желающие могли быть вакцинированы. Это огромный успех, спасибо всем нашим ученым и врачам", - добавил политик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.