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При разборе завалов в Бейруте обнаружили тела еще двух погибших
Тела еще двух погибших обнаружили спасатели МЧС РФ на месте разбора завалов в Бейруте после взрыва в порту, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:00
ливан
в мире
взрыв в бейруте
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ливан, в мире, взрыв в бейруте, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, происшествия

При разборе завалов в Бейруте обнаружили тела еще двух погибших

08:55 12.08.2020 (обновлено: 09:00 12.08.2020)
1331
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия взрыва в порту Бейрута
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Тела еще двух погибших обнаружили спасатели МЧС РФ на месте разбора завалов в Бейруте после взрыва в порту, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"Сегодня ночью спасателями МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте было обнаружено два тела погибших", - говорится в сообщении.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения. По состоянию на день вторника, число жертв взрыва увеличилось до 171, пропавшими без вести оставались 30-40 человек.
"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

Последствия взрыва в Бейруте
1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

© AP Photo / Hussein Malla
© РИА Новости / Виссам Матта / Перейти в фотобанк

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Последствия взрыва в Бейруте
2 из 14

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

© РИА Новости / Виссам Матта
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© REUTERS / Mohamed Azakir

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

Последствия взрыва в Бейруте
3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

Последствия взрыва в Бейруте
4 из 14

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud
© REUTERS / Aziz Taher

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

Последствия взрыва в Бейруте
5 из 14

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

© REUTERS / Aziz Taher
© РИА Новости / Виссам Матта / Перейти в фотобанк

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

Последствия взрыва в Бейруте
6 из 14

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

© РИА Новости / Виссам Матта
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

Последствия взрыва в Бейруте
7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

Последствия взрыва в Бейруте
8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohamed Azakir

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

Последствия взрыва в Бейруте
9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hassan Ammar

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

Последствия взрыва в Бейруте
10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar
© REUTERS / Issam Abdallah

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

Последствия взрыва в Бейруте
11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah
© AP Photo / Hussein Malla

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

Последствия взрыва в Бейруте
12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Aziz Taher

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

Последствия взрыва в Бейруте
13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher
© AP Photo / Bilal Hussein

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

Последствия взрыва в Бейруте
14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein
1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

© РИА Новости / Виссам Матта
Перейти в фотобанк
3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 14

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud
5 из 14

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

© REUTERS / Aziz Taher
6 из 14

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

© РИА Новости / Виссам Матта
Перейти в фотобанк
7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar
11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah
12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla
13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher
14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein
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ЛиванВ миреВзрыв в БейрутеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БейрутПроисшествия
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