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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575674869.html
В Минске восстановили работу мобильного интернета и соцсетей
В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:27
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575667433.html
Нашим надо тоже отключать в таких случаях. Что бы этот табор революционный угомонился....
49
Это все временные меры, с протестующими нужно жестко обращаться, чтобы перевоспитать. Лукашенко с огромным отрывом победу одержал, а кучка недовольных провокаторов пытается доказать обратное.
15
27
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575646230_0:284:3136:2048_1400x0_80_0_0_3df5e9f004471c2d5321ef91dfd82776.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Минске восстановили работу мобильного интернета и соцсетей

07:08 12.08.2020 (обновлено: 10:27 12.08.2020)
8590
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске после президентских выборов
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей, передает корреспондент РИА Новости.
Около 6:50 по местному времени (совпадает с московским) одновременно заработали Facebook, WhatsApp, Telegram и другие ресурсы, которые были отключены с вечера воскресенья, когда в республике проходили выборы президента.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
По данным ЦИК, победу одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко. Оппозиция итоги не признала.
В воскресенье вечером недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.
Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около пяти тысяч человек.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
Вчера, 21:15Сказано в эфире
Тихановская уехала, в Минске беспорядки. Почему протестует Белоруссия?Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве. Оппозиционный политик записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста. В избирательном штабе Тихановской заявили, что обращение могло быть сделано под давлением со стороны властей.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Нашим надо тоже отключать в таких случаях. Что бы этот табор революционный угомонился....
12 августа, 07:50
Арсений Новиков
32100016
Это все временные меры, с протестующими нужно жестко обращаться, чтобы перевоспитать. Лукашенко с огромным отрывом победу одержал, а кучка недовольных провокаторов пытается доказать обратное.
12 августа, 09:35
Unnamed User
900006
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