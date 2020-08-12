В Минске восстановили работу мобильного интернета и соцсетей

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей, передает корреспондент РИА Новости.
9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии
По данным ЦИК, победу одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко. Оппозиция итоги не признала.
В воскресенье вечером недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.
Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около пяти тысяч человек.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Вчера, 21:15Сказано в эфиреТихановская уехала, в Минске беспорядки. Почему протестует Белоруссия?Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве. Оппозиционный политик записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста. В избирательном штабе Тихановской заявили, что обращение могло быть сделано под давлением со стороны властей.