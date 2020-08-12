СК Белоруссии обвинил двоих россиян в участии в массовых беспорядках

"Данные граждане были задержаны в Минске в 2.00 11 августа в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения. В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному УСК по Минску по признакам статьи 293 части 2 УК (Участие в массовых беспорядках)", - приводит агентство текст СК Белоруссии.