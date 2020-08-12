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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575674826.html
СК Белоруссии обвинил двоих россиян в участии в массовых беспорядках
Россияне Артем Важенков и Игорь Рогов проходят по делу о массовых беспорядках в статусе подозреваемых, цитирует госагентство "Белта" сообщение СК Белоруссии. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T07:05
протесты в белоруссии
открытая россия
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
Провокаторы реальные без кавычек. Въезд из России свободный - и вполне хватает всякого там отребья, недобитков болотных площадей, которые за деньги готовы в любой стране бесчинствовать и крушить всё и вся.
13
Ну т.е. 33 задержанных им оказалось недостаточно и они продолжили искать "провокаторов" ? Главный провокатор всех этих беспорядков сидит в президентском кресле. Вел бы честно выборы - не было бы такого бардака.
10
8
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
открытая россия, минск, белоруссия, в мире

СК Белоруссии обвинил двоих россиян в участии в массовых беспорядках

07:05 12.08.2020
3127
© Sputnik / Sputnik БеларусьБойцы белорусского ОМОНа на проспекте Дзержинского в Минске разгоняют протестующих. 12 августа 2020
Бойцы белорусского ОМОНа на проспекте Дзержинского в Минске разгоняют протестующих. 12 августа 2020
© Sputnik / Sputnik Беларусь
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россияне Артем Важенков и Игорь Рогов проходят по делу о массовых беспорядках в статусе подозреваемых, цитирует госагентство "Белта" сообщение СК Белоруссии.
Ранее "Белта" опубликовала видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которых она называла "провокаторами" беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. В своем Telegram-канале "Открытая Россия" заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников – Артема Важенкова и Игоря Рогова. Позже Рогов был отпущен.
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"Данные граждане были задержаны в Минске в 2.00 11 августа в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения. В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному УСК по Минску по признакам статьи 293 части 2 УК (Участие в массовых беспорядках)", - приводит агентство текст СК Белоруссии.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
112811012
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Протесты в БелоруссииОткрытая РоссияМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Провокаторы реальные без кавычек. Въезд из России свободный - и вполне хватает всякого там отребья, недобитков болотных площадей, которые за деньги готовы в любой стране бесчинствовать и крушить всё и вся.
12 августа, 08:30
Александр К.
1200001
Ну т.е. 33 задержанных им оказалось недостаточно и они продолжили искать "провокаторов" ? Главный провокатор всех этих беспорядков сидит в президентском кресле. Вел бы честно выборы - не было бы такого бардака.
12 августа, 08:04
Mar Nightmare
110008
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