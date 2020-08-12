https://ria.ru/20200812/1575674826.html
СК Белоруссии обвинил двоих россиян в участии в массовых беспорядках
Россияне Артем Важенков и Игорь Рогов проходят по делу о массовых беспорядках в статусе подозреваемых, цитирует госагентство "Белта" сообщение СК Белоруссии. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T07:05
2020-08-12T07:05
протесты в белоруссии
открытая россия
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
Александр К.
Провокаторы реальные без кавычек. Въезд из России свободный - и вполне хватает всякого там отребья, недобитков болотных площадей, которые за деньги готовы в любой стране бесчинствовать и крушить всё и вся.
13
Mar Nightmare
Ну т.е. 33 задержанных им оказалось недостаточно и они продолжили искать "провокаторов" ? Главный провокатор всех этих беспорядков сидит в президентском кресле. Вел бы честно выборы - не было бы такого бардака.
10
8
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
открытая россия, минск, белоруссия, в мире