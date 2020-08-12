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После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту разлива нефтепродуктов в реку Селемджа в Амурской области, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T05:25
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
амурская область
селемджинский район
происшествия
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амурская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), амурская область, селемджинский район, происшествия

После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело

05:25 12.08.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту разлива нефтепродуктов в реку Селемджа в Амурской области, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Загрязнение Селемджи - крупнейшего по длине и площади бассейна притока реки Зеи - нефтепродуктами в районе поселка Экимчан произошло в конце июля. Власти Приамурья сообщали, что Росприроднадзор устанавливает источник загрязнения реки, отрабатываются разные версии. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура вместе со специалистами Амурского территориального управления Росрыболовства и министерства природных ресурсов региона начала проверку. Специалисты выставили боновые ограждения и начали ликвидацию разлива.
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"Возбуждено уголовное дело по факту разлива. Идет следствие", - сказал собеседник.
Дело возбуждено по статье 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".
Прокуратура области сообщает, что контролирует расследование уголовного дела. На контроле ведомства также результаты исследования качества воды.
"В ходе проверки специалисты установили место загрязнения, устанавливаются источники. Кроме того, прокуратура установила, что в бюджете Селемджинского района на 2020 года, в нарушение закона, не предусмотрено достаточное финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сообщает прокуратура.
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В районном бюджете на эти цели предусмотрено 500 тысяч рублей, что недостаточно для предупреждения ЧС и ликвидацию их последствий. Главе Селемджинского района внесено представление.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Амурская областьСелемджинский районПроисшествия
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