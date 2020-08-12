После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело

При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти

При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти

Прокуратура области сообщает, что контролирует расследование уголовного дела. На контроле ведомства также результаты исследования качества воды.

В районном бюджете на эти цели предусмотрено 500 тысяч рублей, что недостаточно для предупреждения ЧС и ликвидацию их последствий. Главе Селемджинского района внесено представление.