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https://ria.ru/20200812/1575674185.html
Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
Певица Глюкоза объяснила опубликованный в Сети ролик, на котором она говорит, что "Крым украинский". РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:19
культура
глюкоза (наталья ионова)
россия
шоу-бизнес
республика крым
общество
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https://ria.ru/20180812/1526395413.html
А за чем вообще ехала на Украину? Сама же. Не насильно тебя туда везли. Ну вот и нарвалась.
255
А зачем ей снимать с твоих ушей лапшу?! Хохлятская лапша такая грязная,гадкая и вонючая. Ну зачем ей пачкаться!!!
198
101
россия
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149713/76/1497137614_0:0:1378:776_1400x0_80_0_0_08d258a1fc62058a515223a65fbb22a6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
глюкоза (наталья ионова), россия, шоу-бизнес, республика крым, общество

Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"

05:08 12.08.2020 (обновлено: 12:19 12.08.2020)
72506
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Ионова (Глюкоза)
Певица Наталья Ионова (Глюкоза)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Наталья Ионова (Глюкоза). Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Певица Глюкоза объяснила опубликованный в Сети ролик, на котором она говорит, что "Крым украинский".
Ранее Госпогранслужба Украины на три года запретила артистке въезд в страну из-за посещения полуострова. Пограничники обнародовали видео, на котором спросили Глюкозу о том, как она относится к возвращению Крыма в состав России. Певица заявила, что она "не политик", но "быть на Украине для нее намного важнее". После этого артистке задали вопрос о принадлежности полуострова. Глюкоза ответила, что "Крым украинский". На записи видно, что она хотела продолжить свою фразу, однако погранслужба обрезала видео на этом моменте.
После этой публикации на певицу обрушилась волна критики со стороны пользователей соцсетей.
"Я только пришла в себя от шока. Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена", — отметила Глюкоза в инстаграме.
Она подчеркнула, что не хочет, чтобы за нее додумывали какие-то версии, поэтому певица представила свою.
На Украину артистка приехала, чтобы увидеть друзей и поработать над новой музыкой. До этого у певицы уже был запрет на въезд в страну после посещения Крыма, однако по его истечении певица решила попробовать поехать на Украину.
"Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнаты вновь и вновь", — продолжила Глюкоза.
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Допрашивавший ее человек непрестанно задавал один и тот же вопрос: "Чей Крым?" Певица попробовала объяснить ему, что не хочет влезать в политику, но ее не отпускали и продолжали оказывать на нее давление.

"На третьем часу прессинга вопросом "Чей Крым?" я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну, отправляйте обратно, к чему эти допросы?" Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно", — посетовала артистка.

Она также поблагодарила подписчиков и тех, кто не поддался на провокацию, за поддержку.
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КультураГлюкоза (Наталья Ионова)РоссияШоу-бизнесРеспублика КрымОбщество
Популярные комментарии
А за чем вообще ехала на Украину? Сама же. Не насильно тебя туда везли. Ну вот и нарвалась.
12 августа, 05:28
Сергей Запольский
24631005
А зачем ей снимать с твоих ушей лапшу?! Хохлятская лапша такая грязная,гадкая и вонючая. Ну зачем ей пачкаться!!!
12 августа, 05:30
Aleksandr63s
173422116
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