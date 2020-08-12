Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Певица Глюкоза объяснила опубликованный в Сети ролик, на котором она говорит, что "Крым украинский".

Ранее Госпогранслужба Украины на три года запретила артистке въезд в страну из-за посещения полуострова. Пограничники обнародовали видео, на котором спросили Глюкозу о том, как она относится к возвращению Крыма в состав России. Певица заявила, что она "не политик", но "быть на Украине для нее намного важнее". После этого артистке задали вопрос о принадлежности полуострова. Глюкоза ответила, что "Крым украинский". На записи видно, что она хотела продолжить свою фразу, однако погранслужба обрезала видео на этом моменте.

🛃 Трирічна заборона Глюкозі за відвідування окупованого Криму

👉 https://t.co/HaS44gIVDv pic.twitter.com/y0zbNQWFUF — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) August 7, 2020

После этой публикации на певицу обрушилась волна критики со стороны пользователей соцсетей.

"Я только пришла в себя от шока. Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена", — отметила Глюкоза в инстаграме

Она подчеркнула, что не хочет, чтобы за нее додумывали какие-то версии, поэтому певица представила свою.

На Украину артистка приехала, чтобы увидеть друзей и поработать над новой музыкой. До этого у певицы уже был запрет на въезд в страну после посещения Крыма, однако по его истечении певица решила попробовать поехать на Украину.

"Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнаты вновь и вновь", — продолжила Глюкоза.

Допрашивавший ее человек непрестанно задавал один и тот же вопрос: "Чей Крым?" Певица попробовала объяснить ему, что не хочет влезать в политику, но ее не отпускали и продолжали оказывать на нее давление.

"На третьем часу прессинга вопросом "Чей Крым?" я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну, отправляйте обратно, к чему эти допросы?" Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно", — посетовала артистка.