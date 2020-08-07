В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Интернет-пользователи раскритиковали российскую певицу Глюкозу после опубликованного в Сети видео, на котором она говорит, что "Крым украинский".
Ранее Госпогранслужба Украины на три года запретила артистке въезд в страну из-за посещения полуострова.
🛃 Трирічна заборона Глюкозі за відвідування окупованого Криму— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) August 7, 2020
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Пограничники опубликовали видео, на котором спросили Глюкозу о том, как она относится к возвращению Крыма в состав России. Певица заявила, что она "не политик", но "быть на Украине для нее намного важнее". После этого артистке задали вопрос о принадлежности полуострова. Глюкоза ответила, что "Крым украинский". На записи видно, что она хотела продолжить свою фразу, однако погранслужба обрезала видео на этом моменте.
Поклонники не оценили "признание" певицы.
"Правильно ее украинцы к себе не пустили. Хорошо бы еще и в Россию не пускать. В частности, за невежество", — считает Vitaly Tretyakov.
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"Запретить нужно выступать и в России", — высказался Сергей Савин.
Некоторые из пользователей вспомнили подписанный в конце июля президентом России закон, который приравнивает отчуждение территорий страны к экстремизму. По их словам, после таких высказываний вместо выступлений Глюкозу нужно отправить "на нары".
"А вот если бы она признала украинскими Кубань, Белгород и до кучи Хабаровск, тогда бы, глядишь, и пустили", — пошутил другой пользователь.
При этом часть поклонников обратили внимание на то, что видео резко обрывается и фраза вырвана из контекста.
"Если бы смысл полного предложения их устраивал и Глюкоза это действительно имела в виду, то они выложили бы полностью", — пояснили они.