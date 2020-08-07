В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"

Пограничники опубликовали видео, на котором спросили Глюкозу о том, как она относится к возвращению Крыма в состав России. Певица заявила, что она "не политик", но "быть на Украине для нее намного важнее". После этого артистке задали вопрос о принадлежности полуострова. Глюкоза ответила, что "Крым украинский". На записи видно, что она хотела продолжить свою фразу, однако погранслужба обрезала видео на этом моменте.