Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200807/1575506816.html
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Интернет-пользователи раскритиковали российскую певицу Глюкозу после опубликованного в Сети видео, на котором она говорит, что "Крым украинский". РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:22
культура
россия
шоу-бизнес
пограничная служба украины
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149713/76/1497137614_0:0:1378:776_1400x0_80_0_0_08d258a1fc62058a515223a65fbb22a6.jpg
https://ria.ru/20190615/1555598146.html
https://ria.ru/20200807/1575498575.html
Она ради денег и Родину продаст. Таким все равно где жить лишь бы деньги грести. А за сколько она продала бы свою мать?
267
Попса она и есть попса, им лишь бы кормушка была, а кто платит и за что - им без разницы, чему было уже множество примеров. Сколько таких вот певцов и певичек ломились в незалежную с воплем "мы за дружбу народов" и виляли при вопросе о принадлежности Крыма? А если им закрывали въезд на украину, то удивлялись "а нас-то за что?!".
234
171
россия
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149713/76/1497137614_0:0:1378:776_1400x0_80_0_0_08d258a1fc62058a515223a65fbb22a6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149713/76/1497137614_0:0:1378:1034_1400x0_80_0_0_3cf196404c9882e36c836a1ee7819a60.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149713/76/1497137614_0:0:1378:1378_1400x0_80_0_0_fbe142d7abda03c91ca52f00e7460cb3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, шоу-бизнес, пограничная служба украины, республика крым, украина, в мире

В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"

19:31 07.08.2020 (обновлено: 22:22 07.08.2020)
56347
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Интернет-пользователи раскритиковали российскую певицу Глюкозу после опубликованного в Сети видео, на котором она говорит, что "Крым украинский".
Ранее Госпогранслужба Украины на три года запретила артистке въезд в страну из-за посещения полуострова.
Пограничники опубликовали видео, на котором спросили Глюкозу о том, как она относится к возвращению Крыма в состав России. Певица заявила, что она "не политик", но "быть на Украине для нее намного важнее". После этого артистке задали вопрос о принадлежности полуострова. Глюкоза ответила, что "Крым украинский". На записи видно, что она хотела продолжить свою фразу, однако погранслужба обрезала видео на этом моменте.
Поклонники не оценили "признание" певицы.
"Правильно ее украинцы к себе не пустили. Хорошо бы еще и в Россию не пускать. В частности, за невежество", — считает Vitaly Tretyakov.
Певица MARUV выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в Москве
15 июня 2019, 14:29Культура
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
"Запретить нужно выступать и в России", — высказался Сергей Савин.
Некоторые из пользователей вспомнили подписанный в конце июля президентом России закон, который приравнивает отчуждение территорий страны к экстремизму. По их словам, после таких высказываний вместо выступлений Глюкозу нужно отправить "на нары".

"Класс. Предательница! Крым — это Россия", — подчеркнул один из комментаторов.

"А вот если бы она признала украинскими Кубань, Белгород и до кучи Хабаровск, тогда бы, глядишь, и пустили", — пошутил другой пользователь.
При этом часть поклонников обратили внимание на то, что видео резко обрывается и фраза вырвана из контекста.
"Если бы смысл полного предложения их устраивал и Глюкоза это действительно имела в виду, то они выложили бы полностью", — пояснили они.
Вид на набережную в Симеизе, Крым
Вчера, 16:45
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
53476252751118
Обсудить 171
КультураРоссияШоу-бизнесПограничная служба УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Она ради денег и Родину продаст. Таким все равно где жить лишь бы деньги грести. А за сколько она продала бы свою мать?
7 августа, 19:40
Kalita Неизвестный
236312223
Попса она и есть попса, им лишь бы кормушка была, а кто платит и за что - им без разницы, чему было уже множество примеров. Сколько таких вот певцов и певичек ломились в незалежную с воплем "мы за дружбу народов" и виляли при вопросе о принадлежности Крыма? А если им закрывали въезд на украину, то удивлялись "а нас-то за что?!".
7 августа, 19:43
Mar Nightmare
215300215
Рекомендуем
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Рита Ора
Рита Ора снялась в крошечном бикини и восхитила фанатов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
Актер и шоумен Никита Джигурда
Джигурда назвал Крым "украинским"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Познер оценил шансы Лукашенко выиграть выборы
Разработка вакцины от коронавируса
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерным мусором
Доун Хабшер
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"
Путин и Ельцин в день инаугурации Путина
Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
"Не могу молчать": Грымов заявил об "уничтожении" Ефремова адвокатом
Спасатели тушат расколовшийся после посадки пассажирский самолет в Индии
В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
"Мы их недооценили": Запад впервые признал военный успех русских в Сирии
Отвод вооружений калибром менее 100 мм начался в ЛНР
Украинское СМИ объяснило, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния