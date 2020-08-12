https://ria.ru/20200812/1575674067.html
Врач заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации
В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T04:08
2020-08-12T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
евгений брюн
общество
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https://ria.ru/20200810/1575584770.html
Роман Ушенин
А что, кто-то собрался вакцинироваться?
95
Антивирус
В день вакцинации нельзя делать вакцинацию, если не хотите заболеть.
67
19
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575655111_0:42:1844:1079_1400x0_80_0_0_91056054d3067ea01c62f5fac2964830.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), евгений брюн, общество
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист — нарколог Минздрава Евгений Брюн
.
"Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса. — Прим. ред.), не совместимы с алкоголем — потому что прежде всего это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины", — сказал он.
Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Согласно данным госреестра лекарственных средств, вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Ее назвали "Спутник V" — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
За весь период эпидемии в России
коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 897 599 человек, из них более 15,1 тысячи умерли, свыше 703 тысяч выздоровели.
Всего в мире, по данным ВОЗ
, количество заболевших приближается к 20 миллионам, как минимум 728 тысяч из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки
(более пяти миллионов инфицированных), Бразилия и Индия.
Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Испания, Великобритания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.