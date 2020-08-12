Врач заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист — нарколог Минздрава В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист — нарколог Минздрава Евгений Брюн

"Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса. — Прим. ред.), не совместимы с алкоголем — потому что прежде всего это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины", — сказал он.

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Согласно данным госреестра лекарственных средств, вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Ее назвали "Спутник V" — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

За весь период эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 897 599 человек, из них более 15,1 тысячи умерли, свыше 703 тысяч выздоровели.

Всего в мире, по данным ВОЗ , количество заболевших приближается к 20 миллионам, как минимум 728 тысяч из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (более пяти миллионов инфицированных), Бразилия и Индия.

Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Испания, Великобритания и Саудовская Аравия.