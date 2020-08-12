https://ria.ru/20200812/1575673869.html
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
Специалисты в сфере IT и образования, например завучи, могут претендовать на высокую зарплату в августе, показало исследование сервиса Работа.ру, которое... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T03:07
2020-08-12T11:41
кем стать
навигатор абитуриента
работа.ру
работа
технологии
общество
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В этих сферах получают самую высокую зарплату
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1400x0_80_0_0_dde81dde2a94604c7757fc19495c10da.jpg
https://ria.ru/20200811/1575616909.html
https://ria.ru/20200810/1575570029.html
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1400x0_80_0_0_dde81dde2a94604c7757fc19495c10da.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кем стать, навигатор абитуриента, работа.ру, работа, технологии, общество
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Специалисты в сфере IT и образования, например завучи, могут претендовать на высокую зарплату в августе, показало исследование сервиса Работа.ру, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно исследованию, руководителю отдела разработки веб-проектов с опытом работы
от трех лет предлагают до 150 тысяч рублей в месяц, а фронтенд-разработчику с опытом от двух лет — от 130 до 150 тысяч рублей.
В преддверии учебного года вакансии с высокой зарплатой появляются в сфере образования. В частности, завуч по учебно-воспитательной работе в частной школе может зарабатывать 110-150 тысяч рублей в месяц. На позицию ищут специалиста, прошедшего курсы повышения квалификации. Также от соискателя требуется наличие высшего педагогического образования, опыт работы от пяти лет, в том числе в столичных или подмосковных школах. Успешному кандидату обещают бесплатное питание, оплату больничного, отпуска, а также дополнительного обучения и курсов.
Одно из самых высоких предложений по зарплате в августе — 300 тысяч рублей в месяц — могут получить врачи-стоматологи с опытом работы от трех лет. Помимо работы с документами, врач должен будет проводить комплексную консультацию пациентов, заниматься протезированием по современным стандартам, а также хирургической стоматологией.
Зарплаты от 200 тысяч рублей можно найти в сфере маркетинга. Например, такой доход обещают digital-маркетологу с опытом от трех лет. Специалист сможет работать удаленно два-три дня в неделю, добавляется в исследовании.