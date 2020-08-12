Названы вакансии с самыми высокими зарплатами

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Специалисты в сфере IT и образования, например завучи, могут претендовать на высокую зарплату в августе, показало исследование сервиса Работа.ру, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно исследованию, руководителю отдела разработки веб-проектов с опытом работы от трех лет предлагают до 150 тысяч рублей в месяц, а фронтенд-разработчику с опытом от двух лет — от 130 до 150 тысяч рублей.

В преддверии учебного года вакансии с высокой зарплатой появляются в сфере образования. В частности, завуч по учебно-воспитательной работе в частной школе может зарабатывать 110-150 тысяч рублей в месяц. На позицию ищут специалиста, прошедшего курсы повышения квалификации. Также от соискателя требуется наличие высшего педагогического образования, опыт работы от пяти лет, в том числе в столичных или подмосковных школах. Успешному кандидату обещают бесплатное питание, оплату больничного, отпуска, а также дополнительного обучения и курсов.

Одно из самых высоких предложений по зарплате в августе — 300 тысяч рублей в месяц — могут получить врачи-стоматологи с опытом работы от трех лет. Помимо работы с документами, врач должен будет проводить комплексную консультацию пациентов, заниматься протезированием по современным стандартам, а также хирургической стоматологией.