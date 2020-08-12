https://ria.ru/20200812/1575673653.html
Раскрыты детали ДТП, устроенного Ширвиндтом
Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт попал в аварию впервые за 70 лет. Об этом заявил директор театра Мамед Агаев. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T02:48
2020-08-12T11:23
культура
россия
театр сатиры (москва)
александр ширвиндт
валдай
новгородская область
происшествия
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https://ria.ru/20200622/1573293368.html
Лысый Кучерявый
"Он сказал "Это же Ширвиндт. Это гений!". И умер. В итоге они разошлись миром"
91
Просто Россиянин
Устроенного актёром Ширвиндтом ДТП, как-будто он планировал и вынашвал его несколько лет
66
20
россия
валдай
новгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, театр сатиры (москва), александр ширвиндт, валдай, новгородская область, происшествия