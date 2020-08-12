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https://ria.ru/20200812/1575673653.html
Раскрыты детали ДТП, устроенного Ширвиндтом
Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт попал в аварию впервые за 70 лет. Об этом заявил директор театра Мамед Агаев. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:23
культура
россия
театр сатиры (москва)
александр ширвиндт
валдай
новгородская область
происшествия
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"Он сказал "Это же Ширвиндт. Это гений!". И умер. В итоге они разошлись миром"
91
Устроенного актёром Ширвиндтом ДТП, как-будто он планировал и вынашвал его несколько лет
66
20
россия
валдай
новгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575659062_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_2e98f5124911ecec85d3c5f55f65cb34.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, театр сатиры (москва), александр ширвиндт, валдай, новгородская область, происшествия

Раскрыты детали ДТП, устроенного Ширвиндтом

02:48 12.08.2020 (обновлено: 11:23 12.08.2020)
75290
© Фото : группа "ВАЛДАЙ" в сети VkontakteАлександр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
© Фото : группа "ВАЛДАЙ" в сети Vkontakte
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт попал в аварию впервые за 70 лет. Об этом заявил директор театра Мамед Агаев.
Ранее сообщалось, что Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области. Авария произошла на одном из перекрестков Валдая. Актер за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу и врезался в Renault Sandero. В результате пассажирку "Рено" доставили в больницу с травмами руки. Артисту и его спутникам медицинская помощь не понадобилась.

"Александр Анатольевич (Ширвиндт. — Прим. ред.) был за рулем. Он сразу же вышел из машины и подошел к "Рено". Там ехал пожилой человек с семьей", — рассказал Агаев "Московскому комсомольцу".

Директор Театра сатиры отметил, что водитель узнал артиста.

"Он сказал: "Это же Ширвиндт. Это гений!" В итоге они разошлись миром", — отметил он.

Агаев заключил, что ничего серьезного не произошло.
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КультураРоссияТеатр сатиры (Москва)Александр ШирвиндтВалдайНовгородская областьПроисшествия
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"Он сказал "Это же Ширвиндт. Это гений!". И умер. В итоге они разошлись миром"
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ЛКЛысый Кучерявый
163901431
Устроенного актёром Ширвиндтом ДТП, как-будто он планировал и вынашвал его несколько лет
12 августа, 04:21
Просто Россиянин
25353012
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