https://ria.ru/20200811/1575657513.html
Ширвиндт устроил ДТП в Валдае
Художественный руководитель Театра сатиры, известный актер Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области, сообщает портал Колмово.Ру. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:39
2020-08-11T18:38
валдай
новгородская область
культура
александр ширвиндт
происшествия
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Кузьма Кузьмич
Надеюсь, хоть трезвый?
103
nakιs Kamakιs
Ах этот отечественный автопром! Кстати, до скольких лет можно за рулем ездить?
54
39
валдай
новгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575659062_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_2e98f5124911ecec85d3c5f55f65cb34.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валдай, новгородская область, александр ширвиндт, происшествия