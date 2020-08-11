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Ширвиндт устроил ДТП в Валдае
Художественный руководитель Театра сатиры, известный актер Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области, сообщает портал Колмово.Ру. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:38
валдай
новгородская область
культура
александр ширвиндт
происшествия
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Надеюсь, хоть трезвый?
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Ах этот отечественный автопром! Кстати, до скольких лет можно за рулем ездить?
54
39
валдай
новгородская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575659062_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_2e98f5124911ecec85d3c5f55f65cb34.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валдай, новгородская область, александр ширвиндт, происшествия

Ширвиндт устроил ДТП в Валдае

17:39 11.08.2020 (обновлено: 18:38 11.08.2020)
82397
© Фото : группа "ВАЛДАЙ" в сети VkontakteАлександр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
© Фото : группа "ВАЛДАЙ" в сети Vkontakte
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Художественный руководитель Театра сатиры, известный актер Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области, сообщает портал Колмово.Ру.
ДТП произошло на одном из перекрестков Валдая. Актер за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу и врезался в Renault Sandero.
В результате пострадала пассажирка Renault, с травмами руки ее доставили в больницу. Ширвиндту и его спутникам медицинская помощь не понадобилась.
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КультураВалдайНовгородская областьАлександр ШирвиндтПроисшествия
Популярные комментарии
Надеюсь, хоть трезвый?
11 августа, 17:45
Кузьма Кузьмич
60324214
Ах этот отечественный автопром! Кстати, до скольких лет можно за рулем ездить?
11 августа, 17:59
nakιs Kamakιs
15501231
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