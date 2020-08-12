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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575673548.html
В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
Представители правозащитной организации Human Rights Watch призывают спецдокладчика ООН по Белоруссии расследовать случаи насилия после состоявшихся в стране... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T02:25
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
human rights watch
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575630793_0:209:2891:1836_1400x0_80_0_0_a85c2ceef53701c53904279da2e4355f.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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мвд белоруссии, human rights watch, александр лукашенко, минск, белоруссия, оон, в мире

В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии

02:25 12.08.2020
2259
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Представители правозащитной организации Human Rights Watch призывают спецдокладчика ООН по Белоруссии расследовать случаи насилия после состоявшихся в стране президентских выборов, говорится на сайте организации.
"Спецдокладчик ООН по Белоруссии должен незамедлительно расследовать насилие после выборов и предоставить срочную обновленную информацию для общественности, а также рекомендации к действиям по части защиты и ответственности в ответ на усиливающиеся жесткие меры правительства и серьезные нарушения прав человека", - говорится в заявлении организации.
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Правозащитники также призвали полицию Белоруссии немедленно прекратить применение чрезмерной силы и уважать основные права граждан.

"Власти должны немедленно расследовать применение полицией силы и освободить всех задержанных, которые протестовали мирно", - подчеркивается в заявлении.

Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник - 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
39700564
Обсудить 13
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииHuman Rights WatchАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
Изучите непрекращающиеся случаи насилия на Украине и у их господина - в Омерике.
12 августа, 02:40
ЛКЛысый Кучерявый
3000001
Беларусь, весь разумный мир с вами! Держитесь до конца!
12 августа, 03:25
Aleksei Asdf
8000120
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