В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии

"Спецдокладчик ООН по Белоруссии должен незамедлительно расследовать насилие после выборов и предоставить срочную обновленную информацию для общественности, а также рекомендации к действиям по части защиты и ответственности в ответ на усиливающиеся жесткие меры правительства и серьезные нарушения прав человека", - говорится в заявлении организации.