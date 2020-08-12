В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Представители правозащитной организации Human Rights Watch призывают спецдокладчика ООН по Белоруссии расследовать случаи насилия после состоявшихся в стране президентских выборов, говорится на сайте организации.
"Спецдокладчик ООН по Белоруссии должен незамедлительно расследовать насилие после выборов и предоставить срочную обновленную информацию для общественности, а также рекомендации к действиям по части защиты и ответственности в ответ на усиливающиеся жесткие меры правительства и серьезные нарушения прав человека", - говорится в заявлении организации.
Правозащитники также призвали полицию Белоруссии немедленно прекратить применение чрезмерной силы и уважать основные права граждан.
"Власти должны немедленно расследовать применение полицией силы и освободить всех задержанных, которые протестовали мирно", - подчеркивается в заявлении.
Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник - 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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