В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины

Один из местных жителей отказался открывать свою старую советскую машину, в ответ омоновцы разбили в ней стекла. У другого водителя, который привез на место событий журналистов и ждал, пока они закончат свою работу, омоновцы изъяли канистру с бензином под предлогом, что это может представлять опасность и использоваться для поджога.