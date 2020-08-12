https://ria.ru/20200812/1575673227.html
В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского в Минске машины в поисках протестующих и опасных веществ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T01:39
2020-08-12T02:12
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
Министр Правды
машины обыскивают в поисках протестующих.. совсем поехавшие. в Беларуси вообще на улицу нельзя выйти? скоро Северная Корея покажется беларусам островком свободы.
25
6
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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В Серебрянке ОМОН проверяет дворы
В одном из автомобилей ОМОНовцы нашли спящего мужчину. Чтобы поинтересоваться, все ли с ним в порядке, "вежливо" постучали.
2020-08-12T01:39
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Поездка по ночному Минску во время протестов
Навигаторы без интернета не работают, карт перекрытий нет, на дорогах постоянные проверки. Сотрудники ГАИ могут поинтересоваться у вас целью поездки и только после этого решают - пропускать ли.
2020-08-12T01:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского в Минске машины в поисках протестующих и опасных веществ, передает корреспондент РИА Новости.
ОМОН закончил разгонять протестующих на проспекте Рокоссовского на юге Минска
, взял этот район города под свой контроль. Часть протестующих укрылась в собственных припаркованных машинах, сейчас ОМОН обыскивает их в поисках оппонентов, а также опасных веществ.
Один из местных жителей отказался открывать свою старую советскую машину, в ответ омоновцы разбили в ней стекла. У другого водителя, который привез на место событий журналистов и ждал, пока они закончат свою работу, омоновцы изъяли канистру с бензином под предлогом, что это может представлять опасность и использоваться для поджога.
Также правоохранители разогнали протестующих в районе Каменной горки, сейчас в Минске нет больших групп протестующих, ситуация в целом вернулась под контроль силовиков. На улицах мало машин и людей, часто попадаются экипажи милиции, автобусы с омоновцами и спецтехника.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>