Милиция вытеснила митингующих с проспекта Рокоссовского в Минске

МИНСК, 12 авг —РИА Новости. Милиция вытеснила с проспекта Рокоссовского в Минске автомобилистов и пешеходов, митингующих против результатов президентских выборов в Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили, которые стояли в пробке на проспекте, разъехались, движение от площади Валеева в направлении улицы Плеханова осуществляется в обычном режиме.
В районе пересечения этих улиц все еще сосредоточено много спецтехники, в том числе легко бронированные машины, также присутствуют сотрудники милиции. Проезд далее по проспекту перекрыт, ГАИ разворачивает автомобили.
На проезжей части рассыпаны битые стекла автомобилей, на обочинах кое-где лежат бутылки и деревянные палки. Во время зачистки участники акции протеста атаковали милицейский автобус и разбили ему стекла.
Часть протестующих укрылась в собственных припаркованных машинах, ОМОН начал их обыскивать в поисках оппонентов, а также опасных веществ.
Пресечены беспорядки и в других частях города. ОМОН зачистил обе стороны проспекта Независимости возле ТЦ "Спектр" на северо-восточной окраине. Протестующих, которые стояли вдоль проезжей части, задержали.
Собравшихся у ТЦ "Магнит" и на проспекте Дзержинского на юго-западе Минска разогнали резиновыми пулями.
Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий президент Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. В ходе беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там в понедельник вечером погиб один митингующий.
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