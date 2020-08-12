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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575673033.html
Милиция вытеснила митингующих с проспекта Рокоссовского в Минске
Милиция вытеснила с проспекта Рокоссовского в Минске автомобилистов и пешеходов, митингующих против результатов президентских выборов в Белоруссии, передает... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:36
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
В Серебрянке ОМОН проверяет дворы
В одном из автомобилей ОМОНовцы нашли спящего мужчину. Чтобы поинтересоваться, все ли с ним в порядке, "вежливо" постучали.
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РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

Милиция вытеснила митингующих с проспекта Рокоссовского в Минске

01:05 12.08.2020 (обновлено: 12:36 12.08.2020)
0
© REUTERS / AGENCJA GAZETAПротесты в Минске
Протесты в Минске
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Милиция вытеснила с проспекта Рокоссовского в Минске автомобилистов и пешеходов, митингующих против результатов президентских выборов в Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили, которые стояли в пробке на проспекте, разъехались, движение от площади Валеева в направлении улицы Плеханова осуществляется в обычном режиме.
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10 августа, 14:54Протесты в Белоруссии
"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии
В районе пересечения этих улиц все еще сосредоточено много спецтехники, в том числе легко бронированные машины, также присутствуют сотрудники милиции. Проезд далее по проспекту перекрыт, ГАИ разворачивает автомобили.
На проезжей части рассыпаны битые стекла автомобилей, на обочинах кое-где лежат бутылки и деревянные палки. Во время зачистки участники акции протеста атаковали милицейский автобус и разбили ему стекла.
Часть протестующих укрылась в собственных припаркованных машинах, ОМОН начал их обыскивать в поисках оппонентов, а также опасных веществ.
Пресечены беспорядки и в других частях города. ОМОН зачистил обе стороны проспекта Независимости возле ТЦ "Спектр" на северо-восточной окраине. Протестующих, которые стояли вдоль проезжей части, задержали.
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
3 из 12

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОН и солдаты внутренних войск.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
4 из 12

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОН и солдаты внутренних войск.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
6 из 12

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
7 из 12

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

© Sputnik / Виктор Толочко
3 из 12

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 12

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОН и солдаты внутренних войск.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

© Sputnik / Виктор Толочко
6 из 12

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 12

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Собравшихся у ТЦ "Магнит" и на проспекте Дзержинского на юго-западе Минска разогнали резиновыми пулями.
Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий президент Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. В ходе беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там в понедельник вечером погиб один митингующий.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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