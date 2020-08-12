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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575672786.html
Эксперт рассказал, как провал протестов в Белоруссии повлияет на молодежь
Протестные акции в Белоруссии нельзя назвать стихийными, поскольку они назревали до президентских выборов, отсутствие лидеров и структурированности мешает... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T00:47
протесты в белоруссии
константин федоренко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Лучше всего для Беларуси было бы если бы Лука сейчас добровольно ушёл и уехал куда-нибудь в Венесуэлу. И потом новые выборы. Для России лучшим президентом был бы Бабарико.
69
в Беларуси нет пророссийской элиты, один Бабарико ничего не сделает, его просто не станут слушать
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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константин федоренко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Эксперт рассказал, как провал протестов в Белоруссии повлияет на молодежь

00:47 12.08.2020
12172
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске после президентских выборов
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Протестные акции в Белоруссии нельзя назвать стихийными, поскольку они назревали до президентских выборов, отсутствие лидеров и структурированности мешает протестующим заручиться массовой поддержкой, а возможный провал протестного движения может вынудить оппозиционную молодежь заняться соцпроектами или эмигрировать, считает научный сотрудник берлинского Центра восточно-европейских и международных исследований Константин Федоренко.
Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились в понедельник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник в МВД республики сообщили, что один из протестующих погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.
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"Протесты прогнозировались ещё за несколько недель до выборов… В этом смысле объявление результатов стало спусковым крючком для того протестного движения, которое уже зрело. То есть называть протесты стихийными - было бы неправильно. Вместе с тем, учитывая довольно слабую на данный момент координацию протестующих – если сравнивать, например, с протестами в Киеве в 2013-2014 году – и отсутствие действительных политических лидеров протеста, нельзя исключать, что они пойдут на спад. Длительное противостояние силовикам требует тактической организованности, структурированности. Без доступа к интернету, кстати, это значительно затрудняется", - заявил Федоренко в комментарии РИА Новости, отвечая на вопрос, являются ли протесты началом серьезного движения оппозиции или же скорее стихийным выражением недовольства.
Он пояснил, что горизонтальные движения без лидеров могут существовать, но им тяжелее артикулировать позитивную программу - "объяснять не вовлечённому населению, что, собственно, будет после возможной победы протестующих". "Новые свободные выборы и свобода политзаключённым – это, кажется, единственное, на чём сейчас протестующие сходятся. Этого может быть недостаточно для того, чтобы привлечь больше поддержки. А без массовой поддержки у протеста нет будущего", - считает эксперт.
По его мнению, жесткими действиями против оппозиции и протестующих действующий президент Александр Лукашенко пошел на риск. "Он мог вместо победы с результатом около 80% за организовать, скажем, результат 55-60% за. Да, это несколько пошатнуло бы политическую монополию режима. Но это уже не выглядело бы настолько очевидной фальсификацией и отсеяло бы часть возможных протестующих. Режим бы довольно спокойно пережил это. Вполне вероятно, настолько массовой мобилизации Лукашенко не ожидал и предположил, что сможет легко подавить силой массовые мирные протесты в духе декабря 2010 года. Но протестующие использовали другую тактику – небольших децентрализованных протестных акций, вспыхивающих то тут, то там, да ещё и в некоторых местах готовых к применению силы. В такой ситуации режиму тяжело сделать шаг назад – это будет означать его серьёзное ослабление, он вынужден будет пойти на неприемлемые компромиссы", - продолжил Федоренко.
Эксперт считает, что если эта тактика силового подавления протестных акций будет успешной, то сохранение власти Лукашенко "удастся продлить". "Тогда можно будет после "закрутить гайки" покрепче. Но это игра с высоким риском. Если протесты будут продолжаться, вовлекать всё новых людей и принимать всё новые формы – такие как сегодняшние промышленные забастовки (информация о забастовка распространялась в соцсетях, официально предприятия ее опровергли - ред.) – и если протестующие будут готовы применять насилие, режим может просто не удержаться. Тем более, учитывая, что, судя по всему, даже из России ожидать однозначной поддержки не стоит", - пояснил Федоренко.
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Заявление оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, которая призвала прекратить протесты, по мнению собеседника агентства, не возымеет эффекта, потому что "Тихановская – не то чтобы полноценный лидер протеста, она, скорее, символическая фигура, но такая, которая легко может отойти со временем на второй план в сравнении с основными мотивациями протестующих".
"Люди почти не скандируют её фамилию. Они не подчиняются ей и вряд ли решат остаться дома после её заявления – тем более, учитывая, что сделано оно было, судя по всему, "по бумажке" и из здания ЦИК, где её какое-то время удерживали без связи и откуда затем отправили в Литву. Предполагаю – исходя и из того, что пишут оппозиционные СМИ и в частности наиболее популярный Telegram-канал, освещающий белорусские протесты в реальном времени (а он набрал уже миллион подписчиков) – в Беларуси хорошо понимают, что и её заявление, и перемещение в Литву являются результатом жестокого давления. Гораздо интересней вопрос, насколько серьёзно настроены сами протестующие. На этот вопрос дать ответ заранее очень сложно. И прежде всего, этот ответ связан с готовностью противостоять силовикам. Ближайшие дни покажут, появляется у протестующих эта готовность или нет", - заявил Федоренко.
Неуспешное с точки зрения оппозиции завершение протестов, считает эксперт, может повлечь со стороны власти ужесточение контроля, что "ударит это прежде всего, конечно, по молодёжи, по городскому среднему классу".
"А это как раз та среда, из которой и выходят многие активисты. Надо также понимать, что в Беларуси ранее оппозиционные движения были практически уничтожены, почему, собственно, мы и видим довольно неструктурированный горизонтальный протест. Тем менее вероятным кажется их появление в случае неуспешного завершения текущей протестной волны. В таких условиях многие люди, разочарованные возможным отрицательным исходом протестов-2020 и видящие, что политическая самоорганизация невозможна, будут либо уходить в какие-то неполитические, социальные активистские проекты, либо, да, эмигрировать", - заключил Федоренко.
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Протесты в БелоруссииКонстантин ФедоренкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лучше всего для Беларуси было бы если бы Лука сейчас добровольно ушёл и уехал куда-нибудь в Венесуэлу. И потом новые выборы. Для России лучшим президентом был бы Бабарико.
12 августа, 01:00
Будущее Страны
20000148
в Беларуси нет пророссийской элиты, один Бабарико ничего не сделает, его просто не станут слушать
12 августа, 01:37
Министр Правды
1910102
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