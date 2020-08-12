Не вернувшиеся с глубины. Почему не смогли спасти экипаж "Курска"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Масштабные маневры сил Северного флота, экстренное погружение, условный удар по "противнику", внезапный взрыв торпеды и гибель 118 моряков — ровно 20 лет назад произошла крупнейшая катастрофа в истории подводного флота России. Атомоход "Курск" проекта 949А "Антей" вместе с экипажем затонул в Баренцевом море на глубине 108 метров. И хотя водолазы несколько раз пытались проникнуть внутрь и вызволить уцелевших, спасти не удалось никого.
Последний выход
На плановые учения в Баренцевом море "Курск" вышел 10 августа. Двое суток продолжались учебные маневры, а утром 12 августа моряки готовились провести условную атаку авианесущей группы противника. Неожиданно связь с кораблем оборвалась. В 11:30 норвежские сейсмологические станции зафиксировали толчок магнитудой 1,5, а через несколько минут более мощный — 3,5.
На поиски подводного крейсера отправился отряд кораблей Северного флота. "Курск" обнаружили на следующие сутки, на глубине 108 метров. После осмотра лодки спускаемыми аппаратами выяснилось, что корабль буквально воткнулся в дно под углом около сорока градусов, переднюю часть разворотило, носовые отсеки полностью затоплены. Главком ВМФ России адмирал Владимир Куроедов уже тогда заявил, что надежд на спасение людей мало.
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Тем не менее приступили к спасательной операции: в район бедствия прибыли атомный крейсер "Петр Великий", подводная лодка и еще около двадцати кораблей и спасательных судов. Минобороны России вступило в переговоры с представителями НАТО, запросив техническую помощь для спасения экипажа "Курска".
Планировалось, что уцелевшие моряки покинут лодку при помощи спасательных снарядов. Однако помешал шторм — волнение моря в районе катастрофы достигало пяти баллов. По оценкам специалистов ЦКБ "Рубин" — разработчика подводных лодок этого типа, воздуха у экипажа оставалось на пять-шесть дней.
Корабль, люди и судьбы
На борту "Курска" находились 118 человек — офицеры, мичманы, матросы контрактной и срочной службы. Многие — потомственные моряки. Например, общий срок службы в ВМФ членов семьи старшего мичмана Сергея Чернышева превышает 150 лет.
"Сережа родился в Севастополе и, как многие местные мальчишки, с детства бредил морем, — рассказывает РИА Новости брат Сергея Евгений — тоже военный моряк. — Наша семья переехала в Североморск в 1973-м, когда отца назначили командиром морского полка связи. Сережа был очень порядочным и позитивным человеком во всех отношениях. И активным — комсорг школы, капитан команды по шахматам. Его имя присвоили школе в Североморске, в которой он учился".
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На "Курск" — новейший в то время атомоход — Сергей Чернышев пришел в 1993-м. Служил в резервном экипаже, затем его перевели в основной. На корабле выполнял обязанности техника космической связи.
"Когда началась перестройка, безработица, я помог ему устроиться на службу на АПЛ, — вспоминает брат погибшего. — Это было престижное место: новейшая атомная лодка, современное вооружение. Отбор жесточайший: по образованию, здоровью, уровню подготовки. Брат прошел две автономки, ходил в длительные походы, был очень опытным подводником. Надо сказать, экипаж "Курска" на девяносто процентов состоял из офицеров и мичманов, случайных там не было".
© AFP 2020 / StringerКомандир подводной лодки "Курск" Геннадий Лячин после возвращения из похода в Средиземном море
Командир подводной лодки "Курск" Геннадий Лячин после возвращения из похода в Средиземном море
У погибшего на "Курске" капитана-лейтенанта Максима Сафонова схожая биография. По словам отца, офицера ВМФ Анатолия Сафонова, Максим с малых лет ездил с ним по военно-морским гарнизонам.
"В пятом классе он вступил в Клуб юных моряков и сильно увлекся, — говорит Анатолий — Ребят возили на экскурсии на Черноморский, Северный флот, им это очень нравилось. Сын и его друзья хотели учиться только в Нахимовском. А позже он решил стать подводником. Я служил на надводных кораблях, но начинал с подводных лодок. По личному опыту знаю, насколько это тяжелая и ответственная профессия".
© Фото : предоставлено родителями Максима СафоноваКомандир БЧ-1 АПЛ "Курск" Максим Сафонов
© Фото : предоставлено родителями Максима Сафонова
Командир БЧ-1 АПЛ "Курск" Максим Сафонов
Максим выбрал специальность штурмана, и в 1996-м его включили в экипаж "Курска". Это было его первое место службы.
"Лодки тогда редко выходили в море, "Курск" был лучшим кораблем Северного флота, отдувался за всех, — отмечает Сафонов-старший. — Весь экипаж — увлеченные люди, с огромным желанием служить, любившие свое дело. Максим очень переживал, что из-за сложившейся в стране ситуации с корабля уходят офицеры, беспокоился за судьбу лодки. Он всего за месяц сдал все зачеты по устройству корабля, мерам борьбы за живучесть и стал полноправным членом команды".
© Фото : предоставлено родителями Максима СафоноваБЧ-1 АПЛ "Курск"
© Фото : предоставлено родителями Максима Сафонова
БЧ-1 АПЛ "Курск"
Осенью 1999-го "Курск" совершил поход в Средиземное море. Крейсер успешно преодолел все противолодочные рубежи НАТО, скрытно следил за кораблями 6-го флота США и даже выполнил несколько условных ракетных пусков. Командира Геннадия Лячина тогда представили к званию Героя России, большинство членов экипажа — к орденам и медалям. Максиму Сафонову должны были вручить орден "За заслуги перед Отчеством" II степени. Но не успели.
На "Курске" служили не только потомственные военные. Так, главный старшина Александр Неустроев родился в небольшом поселке Лоскутово в Томской области и распределился на атомную лодку по призыву.
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"Мы все детство жили в одном доме, учились в одной школе, занимались вместе хоккеем, даже права на машину и трактор получали одновременно, — вспоминает его друг и тезка Александр. — В 1997-м Саню призвали в армию. После "учебки" в Северодвинске — Северный флот. Направили на "Курск". Потом решил остаться на контракт — понимал, что в поселке работу не найти. А морякам давали жилье, платили зарплату. Писал нам, что гордится службой, называл свою лодку непотопляемой. Очень позитивно отзывался об экипаже — хорошо сошелся с другими подводниками".
Об аварии на подводном крейсере друзья и родные старшины узнали из новостей по радио. За ходом спасательной операции следили по телевизору всем поселком. В первые дни после трагедии поступала противоречивая информации — почти неделю жители Лоскутово надеялись, что Сашу спасут.
"Его привезли в закрытом "цинке", — говорит друг. — Похоронили здесь же, в деревне. Позже мы сделали постамент, установили на могиле якорь. Из семьи у него остались сестра и младший брат. Отец погиб, когда Саша еще служил срочную. А мать умерла в 2005-м. Не выдержала — потеряла мужа, потом почти сразу — сына".
© AP PhotoАПЛ "Курск" в Баренцевом море
© AP Photo
АПЛ "Курск" в Баренцевом море
Последнее прибежище
Моряков "Курска" пытались спасти больше недели. К лодке несколько раз спускался глубоководный аппарат "Приз", однако пробраться внутрь никак не удавалось.
Первыми на борт крейсера проникли норвежские водолазы, которые подошли в район катастрофы на судне Seaway Eagle. Двадцатого августа они обследовали АПЛ. Норвежцы смогли добраться до аварийно-спасательного люка и специально изготовленным инструментом вскрыли его.
Видеокамеры показали, что все отсеки затоплены — никаких воздушных карманов нет. И 21 августа начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак подтвердил, что весь экипаж АПЛ К-141 "Курск" погиб.
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Тела погибших начали поднимать в октябре. При расследовании выяснилось, что после взрыва люди уцелели в шестом, седьмом, восьмом и девятом отсеках. Все перешли в девятый отсек и дожидались помощи. В найденной предсмертной записке капитан-лейтенант Дмитрий Колесников сообщает, что в отсеке укрылись двадцать три человека.
В октябре 2001-го "Курск" подняли со дна и отбуксировали на 50-й судоремонтный завод в Росляково. Экспертизы установили, что почти весь корабль выгорел изнутри. Температура в эпицентре пожара достигала восьми тысяч градусов по Цельсию. Переборки срезала ударная волна. Чудом уцелел реакторный отсек и двадцать две крылатые ракеты в шахтах вдоль бортов.
© AP Photo / MikhailMetzelИзображение процесса поднятия АПЛ "Курск" с использованием стальных тросов
© AP Photo / MikhailMetzel
Изображение процесса поднятия АПЛ "Курск" с использованием стальных тросов
Официальную версию произошедшего озвучили в июле 2002-го. Катастрофа случилась "вследствие взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды, внутри четвертого торпедного аппарата, и дальнейшего развития взрывного процесса в боевых зарядных отделениях торпед, находившихся в первом отсеке АПЛ".
По словам Владимира Устинова, занимавшего тогда пост генерального прокурора, "Курск" почти полностью затопило водой за шесть-семь часов после аварии.
© AP Photo / Maxim MarmurСпуск венков в Баренцевом море в память о погибших членах экипажа АПЛ "Курск"
© AP Photo / Maxim Marmur
Спуск венков в Баренцевом море в память о погибших членах экипажа АПЛ "Курск"