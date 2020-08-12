Не вернувшиеся с глубины. Почему не смогли спасти экипаж "Курска"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Масштабные маневры сил Северного флота, экстренное погружение, условный удар по "противнику", внезапный взрыв торпеды и гибель 118 моряков — ровно 20 лет назад произошла крупнейшая катастрофа в истории подводного флота России. Атомоход "Курск" проекта 949А "Антей" вместе с экипажем затонул в Баренцевом море на глубине 108 метров. И хотя водолазы несколько раз пытались проникнуть внутрь и вызволить уцелевших, спасти не удалось никого.

Последний выход

На плановые учения в Баренцевом море "Курск" вышел 10 августа. Двое суток продолжались учебные маневры, а утром 12 августа моряки готовились провести условную атаку авианесущей группы противника. Неожиданно связь с кораблем оборвалась. В 11:30 норвежские сейсмологические станции зафиксировали толчок магнитудой 1,5, а через несколько минут более мощный — 3,5.

На поиски подводного крейсера отправился отряд кораблей Северного флота. "Курск" обнаружили на следующие сутки, на глубине 108 метров. После осмотра лодки спускаемыми аппаратами выяснилось, что корабль буквально воткнулся в дно под углом около сорока градусов, переднюю часть разворотило, носовые отсеки полностью затоплены. Главком ВМФ России адмирал Владимир Куроедов уже тогда заявил, что надежд на спасение людей мало.

Тем не менее приступили к спасательной операции: в район бедствия прибыли атомный крейсер "Петр Великий", подводная лодка и еще около двадцати кораблей и спасательных судов. Минобороны России вступило в переговоры с представителями НАТО, запросив техническую помощь для спасения экипажа "Курска".

Планировалось, что уцелевшие моряки покинут лодку при помощи спасательных снарядов. Однако помешал шторм — волнение моря в районе катастрофы достигало пяти баллов. По оценкам специалистов ЦКБ "Рубин" — разработчика подводных лодок этого типа, воздуха у экипажа оставалось на пять-шесть дней.

Корабль, люди и судьбы

На борту "Курска" находились 118 человек — офицеры, мичманы, матросы контрактной и срочной службы. Многие — потомственные моряки. Например, общий срок службы в ВМФ членов семьи старшего мичмана Сергея Чернышева превышает 150 лет.

"Сережа родился в Севастополе и, как многие местные мальчишки, с детства бредил морем, — рассказывает РИА Новости брат Сергея Евгений — тоже военный моряк. — Наша семья переехала в Североморск в 1973-м, когда отца назначили командиром морского полка связи. Сережа был очень порядочным и позитивным человеком во всех отношениях. И активным — комсорг школы, капитан команды по шахматам. Его имя присвоили школе в Североморске, в которой он учился".

На "Курск" — новейший в то время атомоход — Сергей Чернышев пришел в 1993-м. Служил в резервном экипаже, затем его перевели в основной. На корабле выполнял обязанности техника космической связи.

"Когда началась перестройка, безработица, я помог ему устроиться на службу на АПЛ, — вспоминает брат погибшего. — Это было престижное место: новейшая атомная лодка, современное вооружение. Отбор жесточайший: по образованию, здоровью, уровню подготовки. Брат прошел две автономки, ходил в длительные походы, был очень опытным подводником. Надо сказать, экипаж "Курска" на девяносто процентов состоял из офицеров и мичманов, случайных там не было".

© AFP 2020 / Stringer Командир подводной лодки "Курск" Геннадий Лячин после возвращения из похода в Средиземном море © AFP 2020 / Stringer Командир подводной лодки "Курск" Геннадий Лячин после возвращения из похода в Средиземном море

У погибшего на "Курске" капитана-лейтенанта Максима Сафонова схожая биография. По словам отца, офицера ВМФ Анатолия Сафонова, Максим с малых лет ездил с ним по военно-морским гарнизонам.

"В пятом классе он вступил в Клуб юных моряков и сильно увлекся, — говорит Анатолий — Ребят возили на экскурсии на Черноморский, Северный флот, им это очень нравилось. Сын и его друзья хотели учиться только в Нахимовском. А позже он решил стать подводником. Я служил на надводных кораблях, но начинал с подводных лодок. По личному опыту знаю, насколько это тяжелая и ответственная профессия".

© Фото : предоставлено родителями Максима Сафонова Командир БЧ-1 АПЛ "Курск" Максим Сафонов © Фото : предоставлено родителями Максима Сафонова Командир БЧ-1 АПЛ "Курск" Максим Сафонов

Максим выбрал специальность штурмана, и в 1996-м его включили в экипаж "Курска". Это было его первое место службы.

"Лодки тогда редко выходили в море, "Курск" был лучшим кораблем Северного флота, отдувался за всех, — отмечает Сафонов-старший. — Весь экипаж — увлеченные люди, с огромным желанием служить, любившие свое дело. Максим очень переживал, что из-за сложившейся в стране ситуации с корабля уходят офицеры, беспокоился за судьбу лодки. Он всего за месяц сдал все зачеты по устройству корабля, мерам борьбы за живучесть и стал полноправным членом команды".

© Фото : предоставлено родителями Максима Сафонова БЧ-1 АПЛ "Курск" © Фото : предоставлено родителями Максима Сафонова БЧ-1 АПЛ "Курск"

Осенью 1999-го "Курск" совершил поход в Средиземное море. Крейсер успешно преодолел все противолодочные рубежи НАТО, скрытно следил за кораблями 6-го флота США и даже выполнил несколько условных ракетных пусков. Командира Геннадия Лячина тогда представили к званию Героя России, большинство членов экипажа — к орденам и медалям. Максиму Сафонову должны были вручить орден "За заслуги перед Отчеством" II степени. Но не успели.

На "Курске" служили не только потомственные военные. Так, главный старшина Александр Неустроев родился в небольшом поселке Лоскутово в Томской области и распределился на атомную лодку по призыву.

"Мы все детство жили в одном доме, учились в одной школе, занимались вместе хоккеем, даже права на машину и трактор получали одновременно, — вспоминает его друг и тезка Александр. — В 1997-м Саню призвали в армию. После "учебки" в Северодвинске — Северный флот. Направили на "Курск". Потом решил остаться на контракт — понимал, что в поселке работу не найти. А морякам давали жилье, платили зарплату. Писал нам, что гордится службой, называл свою лодку непотопляемой. Очень позитивно отзывался об экипаже — хорошо сошелся с другими подводниками".

Об аварии на подводном крейсере друзья и родные старшины узнали из новостей по радио. За ходом спасательной операции следили по телевизору всем поселком. В первые дни после трагедии поступала противоречивая информации — почти неделю жители Лоскутово надеялись, что Сашу спасут.

"Его привезли в закрытом "цинке", — говорит друг. — Похоронили здесь же, в деревне. Позже мы сделали постамент, установили на могиле якорь. Из семьи у него остались сестра и младший брат. Отец погиб, когда Саша еще служил срочную. А мать умерла в 2005-м. Не выдержала — потеряла мужа, потом почти сразу — сына".

© AP Photo АПЛ "Курск" в Баренцевом море © AP Photo АПЛ "Курск" в Баренцевом море

Последнее прибежище

Моряков "Курска" пытались спасти больше недели. К лодке несколько раз спускался глубоководный аппарат "Приз", однако пробраться внутрь никак не удавалось.

Первыми на борт крейсера проникли норвежские водолазы, которые подошли в район катастрофы на судне Seaway Eagle. Двадцатого августа они обследовали АПЛ. Норвежцы смогли добраться до аварийно-спасательного люка и специально изготовленным инструментом вскрыли его.

Видеокамеры показали, что все отсеки затоплены — никаких воздушных карманов нет. И 21 августа начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак подтвердил, что весь экипаж АПЛ К-141 "Курск" погиб.

Тела погибших начали поднимать в октябре. При расследовании выяснилось, что после взрыва люди уцелели в шестом, седьмом, восьмом и девятом отсеках. Все перешли в девятый отсек и дожидались помощи. В найденной предсмертной записке капитан-лейтенант Дмитрий Колесников сообщает, что в отсеке укрылись двадцать три человека.

В октябре 2001-го "Курск" подняли со дна и отбуксировали на 50-й судоремонтный завод в Росляково. Экспертизы установили, что почти весь корабль выгорел изнутри. Температура в эпицентре пожара достигала восьми тысяч градусов по Цельсию. Переборки срезала ударная волна. Чудом уцелел реакторный отсек и двадцать две крылатые ракеты в шахтах вдоль бортов.

© AP Photo / MikhailMetzel Изображение процесса поднятия АПЛ "Курск" с использованием стальных тросов © AP Photo / MikhailMetzel Изображение процесса поднятия АПЛ "Курск" с использованием стальных тросов

Официальную версию произошедшего озвучили в июле 2002-го. Катастрофа случилась "вследствие взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды, внутри четвертого торпедного аппарата, и дальнейшего развития взрывного процесса в боевых зарядных отделениях торпед, находившихся в первом отсеке АПЛ".

По словам Владимира Устинова, занимавшего тогда пост генерального прокурора, "Курск" почти полностью затопило водой за шесть-семь часов после аварии.