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Koktebel Jazz Party и онлайн-кинотеатр tvzavr проведут викторину
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party совместно с информационным партнером фестиваля, онлайн-кинотеатром tvzavr, проведут викторину для подписчиков социальных... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:00
культура
фестиваль koktebel jazz party
владимир путин
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
фестиваль koktebel jazz party, владимир путин

Koktebel Jazz Party и онлайн-кинотеатр tvzavr проведут викторину

11:00 12.08.2020
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© РИА НовостиKoktebel Jazz Party и онлайн-кинотеатр tvzavr проведут викторину
Koktebel Jazz Party и онлайн-кинотеатр tvzavr проведут викторину
© РИА Новости
МОСКВА, 12 авг, - пресс-служба Koktebele Jazz Party. Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party совместно с информационным партнером фестиваля, онлайн-кинотеатром tvzavr, проведут викторину для подписчиков социальных сетей фестиваля в Instagram и ВКонтакте. Викторина стартует 13 августа, в ней знатоки истории фестиваля и просто любители джаза могут проверить свои знания в музыке и истории Коктебеля. Первые 5 человек, которые правильно ответят на вопросы о фестивале в каждой из социальных сетей, получат промокод на подписку tvzavr.
Полные правила акции также указаны в официальных аккаунтах фестиваля в Instagram и ВКонтакте. Победители викторины смогут в течение 6 месяцев смотреть фильмы, сериалы и мультфильмы разных стран в одном онлайн-кинотеатре. Коллекция фильмов по подписке будет доступна с любого гаджета. Итоги викторины Koktebel Jazz Party и tvzavr подведут 17 августа.
С середины июля стартовала аккредитация для СМИ на Koktebel Jazz Party-2020. Подать заявку можно на сайте фестиваля. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий, посещения партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. В дни фестиваля оперативная информация о его мероприятиях будет распространяться путем sms-сообщений и по e-mail.
Билеты на фестиваль Koktebel Jazz Party можно приобрести на сайте фестиваля или заказать по телефону +74956442222.
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на пресс-конференции, посвященной международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Вчера, 15:48Культура
Аксенов разрешил проведение фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на лидере Рунета, сайте ria.ru и в официальном аккаунте РИА Новости в ВКонтакте. Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около двух миллионов человек.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
Вчера, 14:41
Дикторы JAZZ 89.1 FM поведают истории о фестивале Koktebel Jazz Party
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио JAZZ 89.1 FM, интернет-кинотеатр tvzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
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КультураФестиваль Koktebel Jazz PartyВладимир Путин
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