На волнах вируса. Страны готовятся к новым вспышкам

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. Коронавирусная инфекция не отступает: в одних регионах заболеваемость идет на спад, в других — повторные вспышки. Число заразившихся перевалило за 20 миллионов, погибших — 750 тысяч. И хотя Россия уже зарегистрировала первую в мире вакцину, специалисты ВОЗ уверены: пандемия закончится нескоро. Какие страны сумели сдержать эпидемию, а где вирус так и не удалось взять под контроль, разбиралось РИА Новости.

В школу — да, на работу — нет

Пять миллионов — примерно такое население у Новой Зеландии, Республики Конго или Словакии. Столько же больных COVID-19 выявили за полгода в США. Каждый день — около 50 тысяч новых случаев и тысяча смертей. Специалисты указывают на масштабы тестирования, но реальная статистика, вероятно, еще хуже.

Динамика удручающая. За первые 99 дней эпидемии заболел миллион человек. Второй миллион — через 43 дня, третий — 28, четвертый — 15 (к 23 июля). Самые кризисные штаты — Калифорния, Флорида, Техас, Нью-Йорк и Джорджия — на них приходится 40 процентов инфицированных.

Безработица зашкаливает. Скоро начнется учебный год. Исследователи полагают, что старшеклассники — такие же носители вируса, как взрослые. С младшими пока не ясно. По данным Американской академии педиатров и Ассоциации детских госпиталей, за месяц число заболевших увеличилось на 90 процентов.

© REUTERS / Brian Snyder Мобильный пункт приема крови на антитела в Челси, США © REUTERS / Brian Snyder Мобильный пункт приема крови на антитела в Челси, США

С 9 июля по 6 августа инфицировались почти 180 тысяч, всего за эпидемию — более 380 тысяч. Причем есть данные, что дети младше пяти лет заразнее взрослых. Дональд Трамп отвергает такие предположения, заявляя, что риска нет и школы можно спокойно открывать.

С Трампом согласен британский премьер Борис Джонсон. Продолжать обучение он считает моральным долгом страны. В Шотландии дети сели за парты уже во вторник, 11 августа. В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии не спешат, там говорят об осени. Конечно, предпримут все необходимые санитарные меры. Но посещение занятий — обязательное.

В Британии в минувшие выходные зафиксировали 1062 заражения — самый высокий показатель с июня. Не исключают повторное закрытие баров и пабов.

Безработица достигла десятилетнего максимума. Летом о сокращениях объявили даже крупнейшие компании — HSBC, Airbus, Dyson и другие.

Европа в росте

Несколько недель послаблений стоили Европе новой вспышки инфекции. В Дании рост заболеваемости — в 67 из 98 муниципалитетов.

Ко второй волне готовятся в Германии: на прошлой неделе статистика ухудшилась впервые с середины июля. Всех, прибывающих в страну, обяжут сдавать тесты.

Во Франции та же картина. Маски в общественных местах обязательны для всех старше 11 лет. Нарушителей штрафуют на 135 евро, а если поймали трижды — шесть месяцев тюрьмы. В туристических местах режим помягче.

В Испании, Нидерландах, Бельгии — аналогично. А вот в Италии, особенно пострадавшей от пандемии, дела куда лучше. Там все еще закрыты ночные клубы и школы, обязательны маски и соблюдение дистанции, однако люди вовсю наслаждаются летом: сидят на верандах ресторанов, гуляют по улицам и пьют вино из buchette del vino. Небольшие оконца для продажи алкоголя навынос появились еще во времена Ренессанса, а в период эпидемий так называемые чумные окна позволяли покупать еду и питье без риска заражения.

Пока Европа нетвердым шагом выходит из кризиса, вирус бушует в Бразилии и Индии. В крупнейшей стране Южной Америки число инфицированных перевалило за три миллиона, в сутки там фиксируют 23 тысячи новых случаев. Недавно переболевший президент страны Жаир Болсонару "оптимистично" заметил, что бояться вируса не стоит, ведь рано или поздно заразятся все.

В Индии — около 2,2 миллиона инфицированных, на днях зарегистрировали 62 тысячи за сутки.

Устойчивая нестабильность

В Японии за неделю прибавилось десять тысяч, всего — 50 тысяч. Власти сохраняют спокойствие, хотя инфекция распространяется стремительно: в мае чрезвычайное положение в стране отменили, в начале июля зараженных было 20 тысяч, в конце месяца — 30 тысяч, 3 августа — 40 тысяч. Губернатор префектуры Айти объявил локальное ЧП, призвав людей оставаться дома, а компании работать на удаленке.

В Китае, Южной Корее и Вьетнаме гораздо спокойнее, счет новых диагнозов идет на десятки в день. Всемирная организация здравоохранения хвалит эти страны за успешное сдерживание вируса. Все благодаря строгой дисциплине.