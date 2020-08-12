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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200812/1575655849.html
На волнах вируса. Страны готовятся к новым вспышкам
Коронавирусная инфекция не отступает: в одних регионах заболеваемость идет на спад, в других — повторные вспышки. Число заразившихся перевалило за 20 миллионов, РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T08:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
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дональд трамп
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, борис джонсон, дональд трамп, воз, франция, бельгия, италия, сша, в мире

На волнах вируса. Страны готовятся к новым вспышкам

08:00 12.08.2020
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© REUTERS / Gonzalo FuentesСитуация с коронавирусом COVID-19 во Франции
Ситуация с коронавирусом COVID-19 во Франции
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. Коронавирусная инфекция не отступает: в одних регионах заболеваемость идет на спад, в других — повторные вспышки. Число заразившихся перевалило за 20 миллионов, погибших — 750 тысяч. И хотя Россия уже зарегистрировала первую в мире вакцину, специалисты ВОЗ уверены: пандемия закончится нескоро. Какие страны сумели сдержать эпидемию, а где вирус так и не удалось взять под контроль, разбиралось РИА Новости.

В школу — да, на работу — нет

Пять миллионов — примерно такое население у Новой Зеландии, Республики Конго или Словакии. Столько же больных COVID-19 выявили за полгода в США. Каждый день — около 50 тысяч новых случаев и тысяча смертей. Специалисты указывают на масштабы тестирования, но реальная статистика, вероятно, еще хуже.
Динамика удручающая. За первые 99 дней эпидемии заболел миллион человек. Второй миллион — через 43 дня, третий — 28, четвертый — 15 (к 23 июля). Самые кризисные штаты — Калифорния, Флорида, Техас, Нью-Йорк и Джорджия — на них приходится 40 процентов инфицированных.
Безработица зашкаливает. Скоро начнется учебный год. Исследователи полагают, что старшеклассники — такие же носители вируса, как взрослые. С младшими пока не ясно. По данным Американской академии педиатров и Ассоциации детских госпиталей, за месяц число заболевших увеличилось на 90 процентов.
© REUTERS / Brian SnyderМобильный пункт приема крови на антитела в Челси, США
Мобильный пункт приема крови на антитела в Челси, США
© REUTERS / Brian Snyder
Мобильный пункт приема крови на антитела в Челси, США
С 9 июля по 6 августа инфицировались почти 180 тысяч, всего за эпидемию — более 380 тысяч. Причем есть данные, что дети младше пяти лет заразнее взрослых. Дональд Трамп отвергает такие предположения, заявляя, что риска нет и школы можно спокойно открывать.
С Трампом согласен британский премьер Борис Джонсон. Продолжать обучение он считает моральным долгом страны. В Шотландии дети сели за парты уже во вторник, 11 августа. В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии не спешат, там говорят об осени. Конечно, предпримут все необходимые санитарные меры. Но посещение занятий — обязательное.
В Британии в минувшие выходные зафиксировали 1062 заражения — самый высокий показатель с июня. Не исключают повторное закрытие баров и пабов.
Безработица достигла десятилетнего максимума. Летом о сокращениях объявили даже крупнейшие компании — HSBC, Airbus, Dyson и другие.
Очередь на сдачу теста на коронавирус в Кибероне, Франция
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Европа в росте

Несколько недель послаблений стоили Европе новой вспышки инфекции. В Дании рост заболеваемости — в 67 из 98 муниципалитетов.
Ко второй волне готовятся в Германии: на прошлой неделе статистика ухудшилась впервые с середины июля. Всех, прибывающих в страну, обяжут сдавать тесты.
Во Франции та же картина. Маски в общественных местах обязательны для всех старше 11 лет. Нарушителей штрафуют на 135 евро, а если поймали трижды — шесть месяцев тюрьмы. В туристических местах режим помягче.
© REUTERS / Eric GaillardТуристы в Ницце
Туристы в Ницце
© REUTERS / Eric Gaillard
Туристы в Ницце
В Испании, Нидерландах, Бельгии — аналогично. А вот в Италии, особенно пострадавшей от пандемии, дела куда лучше. Там все еще закрыты ночные клубы и школы, обязательны маски и соблюдение дистанции, однако люди вовсю наслаждаются летом: сидят на верандах ресторанов, гуляют по улицам и пьют вино из buchette del vino. Небольшие оконца для продажи алкоголя навынос появились еще во времена Ренессанса, а в период эпидемий так называемые чумные окна позволяли покупать еду и питье без риска заражения.
Пока Европа нетвердым шагом выходит из кризиса, вирус бушует в Бразилии и Индии. В крупнейшей стране Южной Америки число инфицированных перевалило за три миллиона, в сутки там фиксируют 23 тысячи новых случаев. Недавно переболевший президент страны Жаир Болсонару "оптимистично" заметил, что бояться вируса не стоит, ведь рано или поздно заразятся все.
В Индии — около 2,2 миллиона инфицированных, на днях зарегистрировали 62 тысячи за сутки.
© REUTERS / KhamТест на коронавирус в Ханое, Вьетнам
Тест на коронавирус в Ханое, Вьетнам
© REUTERS / Kham
Тест на коронавирус в Ханое, Вьетнам

Устойчивая нестабильность

В Японии за неделю прибавилось десять тысяч, всего — 50 тысяч. Власти сохраняют спокойствие, хотя инфекция распространяется стремительно: в мае чрезвычайное положение в стране отменили, в начале июля зараженных было 20 тысяч, в конце месяца — 30 тысяч, 3 августа — 40 тысяч. Губернатор префектуры Айти объявил локальное ЧП, призвав людей оставаться дома, а компании работать на удаленке.
В Китае, Южной Корее и Вьетнаме гораздо спокойнее, счет новых диагнозов идет на десятки в день. Всемирная организация здравоохранения хвалит эти страны за успешное сдерживание вируса. Все благодаря строгой дисциплине.
Особо ВОЗ выделила Новую Зеландию. И сразу же там — впервые за 102 дня — обнаружили новых инфицированных. Все четверо заболевших — члены одной семьи из Окленда. В среду в городе ввели третий уровень ограничений: закрываются бары, рестораны, магазины, на улицу можно выходить только по неотложным делам. Это подтверждает еще одно предостережение ВОЗ: вирус никуда не ушел и расслабляться не стоит никому.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруБорис ДжонсонДональд ТрампВОЗФранцияБельгияИталияСШАВ мире
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