https://ria.ru/20200811/1575762309.html
Ульяновский губернатор рассчитывает к концу года восстановить экономику
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил РИА Новости, что рассчитывает вывести промышленность региона, пострадавшую от коронавируса, на прежний... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:05
2020-08-13T21:56
ульяновская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей морозов (политик)
ульяновская область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей морозов (политик), ульяновская область, экономика
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
заявил РИА Новости, что рассчитывает вывести промышленность региона, пострадавшую от коронавируса, на прежний уровень уже к концу текущего года.
Как отметил Морозов, ситуация с коронавирусом в регионе, как и в целом по России, еще вызывает тревогу. При этом, отметил он, уже почти 80% жителей области вылечились от инфекции.
"Сейчас, как только мы отпустили экономику из таких вот жестких ограничений, мы видим, что очень быстро идет восстановление платёжеспособного спроса и промышленности. Каждый месяц добавляется до 3% по отдельным отраслям. То есть сегодня по итогам семи месяцев где-то у нас 84% индекс промышленного производства от прошлого уровня. Мы рассчитываем, если такими темпами будем идти, то выйдем на плюс к концу этого года, то есть промышленность восстановится", - сказал он.
По словам губернатора, из-за пандемии регион "недособерет" порядка 4,5-5% от валового регионального продукта - в пределах 10 миллиардов рублей.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора, за период режима ограничений с марта по июнь в регионе было проведено свыше 100 онлайн-переговоров с потенциальными инвесторами, подписаны семь соглашений о реализации новых инвестиционных проектов, которые позволят принести порядка 4 миллиардов рублей в развитие региона и создадут более 600 новых рабочих мест.
Ульяновская область
заняла первое место в РФ по темпу роста инвестиций за первый квартал 2020 года.
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