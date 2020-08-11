Ульяновский губернатор рассчитывает к концу года восстановить экономику

Как отметил Морозов, ситуация с коронавирусом в регионе, как и в целом по России, еще вызывает тревогу. При этом, отметил он, уже почти 80% жителей области вылечились от инфекции.

"Сейчас, как только мы отпустили экономику из таких вот жестких ограничений, мы видим, что очень быстро идет восстановление платёжеспособного спроса и промышленности. Каждый месяц добавляется до 3% по отдельным отраслям. То есть сегодня по итогам семи месяцев где-то у нас 84% индекс промышленного производства от прошлого уровня. Мы рассчитываем, если такими темпами будем идти, то выйдем на плюс к концу этого года, то есть промышленность восстановится", - сказал он.