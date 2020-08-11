В Минске силовики напали на журналистов русской службы Би-би-си

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Силовики напали на журналистов русской службы Би-би-си в Минске, сообщается на Силовики напали на журналистов русской службы Би-би-си в Минске, сообщается на сайте издания.

"На съемочную группу Би-би-си в Минске напали силовики во время протестов 11 августа. У всех троих журналистов были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте издания, группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, затем сорвал карточку с корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее. Двое других журналистов Би-би-си попросили силовиков вернуть карточку аккредитации, в ответ двое из них начали бить оператора и наносить удары по его камере. Уточняется, что журналисты Би-би-си не были задержаны.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, журналист из "Медузы" и другие. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии освободить их. МИД РФ также сообщил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении журналистов в Белоруссии.

Большинство сотрудников СМИ уже отпустили, однако некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет. Как сообщил посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев, оставшиеся российские журналисты будут освобождены во вторник вечером.

При этом Белорусская ассоциация журналистов во вторник сообщила о новых задержаниях сотрудников СМИ, освещавших акции протеста.