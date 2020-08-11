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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575671483.html
В Минске силовики напали на журналистов русской службы Би-би-си
Силовики напали на журналистов русской службы Би-би-си в Минске, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T23:51
протесты в белоруссии
би-би-си
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Нафига они там все трутся? Я так понимаю что подыгравают западу в отрицалове что Лукашенко может защитить свою власть?! Не надо нам тут всё это освещать, пусть батька сам разбирается
33
РИА надо посерьезнее относится к своим заголовкам. Заголовок- "силовики напали...", а в содержании-неизвестные ,без опознавательных знаков, в черной униформе.При этом говорится,что не пытались даже задержать.Явно провокация с целью бросить тень на силовиков,возможно даже согласованная с Би Би Си.
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минск
белоруссия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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би-би-си, минск, белоруссия, в мире

В Минске силовики напали на журналистов русской службы Би-би-си

23:51 11.08.2020
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© REUTERS / AGENCJA GAZETAПротесты в Минске
Протесты в Минске
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Силовики напали на журналистов русской службы Би-би-си в Минске, сообщается на сайте издания.
"На съемочную группу Би-би-си в Минске напали силовики во время протестов 11 августа. У всех троих журналистов были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями", - говорится в сообщении.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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Как сообщается на сайте издания, группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, затем сорвал карточку с корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее. Двое других журналистов Би-би-си попросили силовиков вернуть карточку аккредитации, в ответ двое из них начали бить оператора и наносить удары по его камере. Уточняется, что журналисты Би-би-си не были задержаны.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, журналист из "Медузы" и другие. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии освободить их. МИД РФ также сообщил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении журналистов в Белоруссии.
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Большинство сотрудников СМИ уже отпустили, однако некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет. Как сообщил посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев, оставшиеся российские журналисты будут освобождены во вторник вечером.
При этом Белорусская ассоциация журналистов во вторник сообщила о новых задержаниях сотрудников СМИ, освещавших акции протеста.
Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник в МВД республики сообщили, что один из протестующих погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
12028101310
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииБи-би-сиМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Нафига они там все трутся? Я так понимаю что подыгравают западу в отрицалове что Лукашенко может защитить свою власть?! Не надо нам тут всё это освещать, пусть батька сам разбирается
12 августа, 00:00
Александр Закупин
2400027
РИА надо посерьезнее относится к своим заголовкам. Заголовок- "силовики напали...", а в содержании-неизвестные ,без опознавательных знаков, в черной униформе.При этом говорится,что не пытались даже задержать.Явно провокация с целью бросить тень на силовиков,возможно даже согласованная с Би Би Си.
12 августа, 00:07
и иван иванов первый
1210004
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