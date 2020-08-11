Силовики применяют светошумовые гранаты в районе улицы Плеханова в Минске

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Силовики пустили в ход светошумовые гранаты в районе улицы Плеханова в Минске, в ответ в них летят фейерверки, передает корреспондент РИА Новости.
Слышны взрывы. Кроме того, милиция постепенно оттесняет протестующих автомобилистов и пешеходов с проспекта Рокоссовского. Как отмечает Sputnik Беларусь, ОМОН тараном штурмует подъезды домов, где могут скрываться сторонники оппозиции. Собравшихся у торгового центра "Магнит" и на проспекте Дзержинского разгоняют резиновыми пулями.
Силовики в полном обмундировании и с щитами провели выборочные задержания. Некоторые протестующие попытались отбить соратников, кидая в сотрудников правоохранительных органов деревянные палки, камни и факелы.
Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там накануне погиб один митингующий.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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