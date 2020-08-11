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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575671374.html
Силовики применяют светошумовые гранаты в районе улицы Плеханова в Минске
Силовики пустили в ход светошумовые гранаты в районе улицы Плеханова в Минске, в ответ в них летят фейерверки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-12T00:00
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Там нет народа. Посмотрите на все фото и видео. Малолетние боевики((
14
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575669874_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_6a790b8cfcbc61e91a50ac41f3cdb007.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Силовики применяют светошумовые гранаты в районе улицы Плеханова в Минске

23:48 11.08.2020 (обновлено: 00:00 12.08.2020)
3658
© REUTERS / AGENCJA GAZETAПротесты в Минске
Протесты в Минске
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Силовики пустили в ход светошумовые гранаты в районе улицы Плеханова в Минске, в ответ в них летят фейерверки, передает корреспондент РИА Новости.
Слышны взрывы. Кроме того, милиция постепенно оттесняет протестующих автомобилистов и пешеходов с проспекта Рокоссовского. Как отмечает Sputnik Беларусь, ОМОН тараном штурмует подъезды домов, где могут скрываться сторонники оппозиции. Собравшихся у торгового центра "Магнит" и на проспекте Дзержинского разгоняют резиновыми пулями.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
Силовики в полном обмундировании и с щитами провели выборочные задержания. Некоторые протестующие попытались отбить соратников, кидая в сотрудников правоохранительных органов деревянные палки, камни и факелы.
Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там накануне погиб один митингующий.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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98243633
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Там нет народа. Посмотрите на все фото и видео. Малолетние боевики((
12 августа, 00:12
ssvekolkaa
1100003
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