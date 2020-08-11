В Белоруссии на акциях протеста задержали журналистов

По данным ассоциации, недалеко от французского посольства журналисты вышли из машины, чтобы сделать снимки и видео стоящих на улице милицейских "Хаммеров". Отошли от служебного автомобиля примерно на 15 метров, при этом были без синих жилетов "Пресса", но с профтехникой. Когда журналисты начали снимать, их задержали.