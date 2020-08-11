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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575671174.html
В Белоруссии на акциях протеста задержали журналистов
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) во вторник сообщила о новых задержаниях журналистов, освещавших массовые акции протеста. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T23:40
протесты в белоруссии
александр лукашенко
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маргарита симоньян
белоруссия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575669932_0:0:1966:1106_1400x0_80_0_0_e70382d1c72bd370d4b4dddbd8bd20ea.jpg
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александр лукашенко, мид белоруссии, маргарита симоньян, белоруссия, в мире

В Белоруссии на акциях протеста задержали журналистов

23:39 11.08.2020 (обновлено: 23:40 11.08.2020)
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© REUTERS / AGENCJA GAZETAПротесты в Минске
Протесты в Минске
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) во вторник сообщила о новых задержаниях журналистов, освещавших массовые акции протеста.
Минске с применением силы задержали журналистов (портала – ред.) Onliner — бильд-редактора Владислава Борисовича и видеокорреспондента Сергея Птушко. У последнего разбита камера", - говорится в сообщении на сайте БАЖ.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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По данным ассоциации, недалеко от французского посольства журналисты вышли из машины, чтобы сделать снимки и видео стоящих на улице милицейских "Хаммеров". Отошли от служебного автомобиля примерно на 15 метров, при этом были без синих жилетов "Пресса", но с профтехникой. Когда журналисты начали снимать, их задержали.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжаются, в отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Как сообщало в понедельник МВД республики, один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
В ходе несанкционированных акций белорусские правоохранители, в том числе, задерживали журналистов, среди них были и представители российских СМИ. Некоторые из них были депортированы из республики из-за отсутствия аккредитации МИД Белоруссии, необходимой для работы.
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Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, журналист из "Медузы" и другие. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии освободить их. МИД РФ также сообщил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении журналистов в Белоруссии.
Большинство сотрудников СМИ уже отпустили, однако некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет. Как сообщил посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев, оставшиеся российские журналисты будут освобождены во вторник вечером.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииМаргарита СимоньянБелоруссияВ мире
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