В Белоруссии на акциях протеста задержали журналистов

МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) во вторник сообщила о новых задержаниях журналистов, освещавших массовые акции протеста.
По данным ассоциации, недалеко от французского посольства журналисты вышли из машины, чтобы сделать снимки и видео стоящих на улице милицейских "Хаммеров". Отошли от служебного автомобиля примерно на 15 метров, при этом были без синих жилетов "Пресса", но с профтехникой. Когда журналисты начали снимать, их задержали.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжаются, в отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Как сообщало в понедельник МВД республики, один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
В ходе несанкционированных акций белорусские правоохранители, в том числе, задерживали журналистов, среди них были и представители российских СМИ. Некоторые из них были депортированы из республики из-за отсутствия аккредитации МИД Белоруссии, необходимой для работы.
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Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, журналист из "Медузы" и другие. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии освободить их. МИД РФ также сообщил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении журналистов в Белоруссии.
Большинство сотрудников СМИ уже отпустили, однако некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет. Как сообщил посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев, оставшиеся российские журналисты будут освобождены во вторник вечером.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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